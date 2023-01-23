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Кто получит новую помощь от Красного Креста?

Кто получит новую помощь от Красного Креста?

Денежную помощь от Красного Креста будут предоставлять лицам с инвалидностью вследствие войны I или II группы, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (Согласно постановлению, принятому в декабре 2022 года, «О реализации совместного с Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца и Обществом Красного Креста Украины проекта по оказанию поддержки лицам с инвалидностью в результате войны»).

Помощь в размере 4000 гривен в месяц будет перечисляться на банковский счет заявителя в течение четырех месяцев. То есть общая сумма помощи составит 16 тысяч гривен.

Для получения денег заявитель должен заполнить электронную форму на сайте eveteran.gov.ua. Если по какой-либо причине деньги не придут, заявку можно подать повторно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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