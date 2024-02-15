Статус ВПЛ: почему переселенцы отказываются от него и как это сделать

За ответами мы обратились к помощнице юриста сектора «Балтское бюро правовой помощи» Карине Кучмий.

Напомним, что бесплатную правовую помощь переселенцам Балтской громады можно получить, обратившись в Бюро правовой помощи по адресу: г. Балта, улица 30 лет Победы, 24, тел. (048) 662-20-02

Как можно сняться с учета ВПЛ?

Существует два пути снятия лица с учета.

Первый — подать заявление на получение услуги вы можете лично

Выберите ближайший к вам отдел соцзащиты или ЦНАП, который предоставляет услуги для ВПЛ. Возьмите с собой паспорт или другой документ, подтверждающий ваш статус. Посетите Центр и подайте заявление.

Заявление подается на каждого взрослого члена семьи отдельно. Детей можно вписать в том же заявлении ниже.

* Напомню, что справка внутренне перемещенного лица бессрочная. Но, если вы подали заявление об отказе от справки, то ее действие можно прекратить.

Также это можно сделать в случае, если вы вернулись к постоянному месту жительства или выехали за границу на постоянное проживание. Это предусматривает статья 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».

Решив поехать к новому месту жительства (не домой), вы должны в течение десяти дней с момента прибытия сообщить об этом в отдел социальной защиты. Это позволит получать финансовую помощь от государства по новому месту регистрации.

Второй — через портал «Дія», или в приложении «Дія»

Также изменить адрес регистрации ВПЛ можно в приложении «Дія». Услуга доступна украинцам, которые имеют справку ВПЛ в приложении «Дія».

Внутренне перемещенным лицам, которые изменили место регистрации через «Дію», нужно обратиться в орган соцзащиты для продолжения выплат.

Доступна автоматическая услуга для внутренне перемещенных лиц — отмена статуса.

Чтобы отменить статус ВПЛ на портале «Дія», нужно авторизоваться, выбрать услугу «Отмена статуса ВПЛ», заполнить необходимые данные. Затем проверить сформированное заявление и подписать его электронной подписью. Чтобы отменить статус ВПЛ через приложение «Дія», нужно открыть приложение «Дія», зайти в раздел «Услуги», открыть категорию «Услуги для ВПЛ», выбрать подкатегорию «Отменить статус ВПЛ».

Услуга отмены статуса и изменение места регистрации ВПЛ через приложение «Дія» будет невозможной, если лицо имеет паспорт-книжечку старого образца. Тогда это можно сделать исключительно в отделении соцзащиты или в ЦНАПе. Тем, кто получил статус ВПЛ до 2022 года: крымчанам, жителям еще тогда оккупированных регионов Луганской и Донецкой областей, также нужно делать изменения лично.

Как отменить действие справки ВПЛ?

Если человек или семья решили вернуться домой, то минимум за три дня до отъезда или в течение трех дней после отъезда надо сообщить об этом в ЦПАУ или в отдел соцзащиты по месту, где вы находитесь сейчас.

Решение об отмене справки принимает руководитель уполномоченного органа по месту жительства человека. И в течение трех дней вносит эту информацию в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Подразделение соцзащиты обязано уведомить лицо об отмене статуса ВПЛ в течение трех дней со дня принятия решения.

Если же вы не сообщили об изменении места жительства, то действие справки могут отменить из-за информации о длительном отсутствии (более 60 дней), которую можно получить из государственных реестров.

Если человек уехал домой или за границу и не снялся с учета ВПЛ?

Справка о постановке на учет ВПЛ будет отменена в случае:

подачи человеком заявления об отказе от справки ВПЛ;

возвращения к месту постоянного проживания;

совершения уголовного правонарушения;

выезда на постоянное место жительства за границу;

выявления факта представления недостоверной информации.

Специалисты утверждают, что сейчас самым распространенным основанием для прекращения действия справки ВПЛ является возвращение к постоянному месту жительства или выезд за границу.

Важно знать: если вы отмените справку ВПЛ, то вместе с этим прекращаются все выплаты и льготы. Возобновить справку будет можно, если вам снова придется выехать с территории, где ведутся боевые действия, или временно оккупированной территории.

Должны ли мужчины после смены места жительства становиться на воинский учет?

В случае переезда военнообязанные, призывники и резервисты должны явиться в соответствующие органы для снятия с воинского учета и в семидневный срок стать на воинский учет на новом месте жительства.

Могут ли ВПЛ обжаловать решение управления социальной защиты?

Да, если для этого есть основания. Конечно, решения или бездействие органов местного самоуправления, а также их должностных лиц могут быть обжалованы. Например, можно обжаловать решение об отмене справки ВПЛ или отказ в рассмотрении заявления об отказе от справки. Можно обращаться в суд, если вы получили письменный отказ или решение.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.