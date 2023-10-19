О выплатах для переселенцев отвечали на прямой линии из Минсоцполитики

— У меня и у ребенка есть статус ВПЛ. Я уехала за границу. Ребенок находится в Украине. С августа выплаты прекратили нам обоим. Каковы мои действия, чтобы возобновить выплаты ребенку, проживающему с бабушкой и дедушкой?

— Поскольку счет был оформлен на вас как на маму, и вы находились за границей более 45 дней (30 дней до 15 июля и с 15 июля по 1 августа), выплаты прекратились. Если вы продолжаете находиться за границей, дедушке или бабушке необходимо обратиться в управление социальной защиты для того, чтобы возобновили выплаты вашему ребенку. На нее норма о прекращении выплат не распространяется (лишь на человека, который находился за границей). Не обязательно это делать родителям. Это может сделать родственник, с которым проживает ребенок.

— Я из Харьковской области. Куда можно сообщить информацию или подать жалобу о людях, незаконно получающих выплаты для внутренне перемещенных лиц?

— Если есть подозрения, что человек неправомерно получает помощь, такую ​​формацию в первую очередь следует сообщать правоохранительным органам. Также следует звонить в Национальную социальную сервисную службу Украины на номер (044 289 83 89).

— Я Анатолий Васильевич из города Славянск Донецкой области. Мне отказывают в начислении выплат для ВПЛ. Три месяца не получаю средства. Письменный ответ тоже не получал, поскольку общение с органами соцзащиты осуществляется только по телефону.

— С этой ситуацией следует разбираться в индивидуальном порядке. Все документы могут быть не поданы. Свое обращение можете отправить по адресу электронной почты: info@mlsp.gov.ua

— Если внутренне перемещенное лицо устроилось официально на работу, ему прекращаются выплаты?

— Выплата пособий ВПЛ не зависит от оформления на работу и от размера зарплаты. Она зависит от периодов, за которые ее получали. Если до 1 августа 2023 года, то выплата будет продолжаться до 31 января 2024 года. Если после 1 августа 2023 года, то получение будет первые 6 месяцев гарантировано, а вторые 6 месяцев – если это потребует ваше имущественное положение. Эти условия определены постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 г. № 332 «Некоторые вопросы выплаты пособия на жительство внутренне перемещенным лицам».

Мы всячески поддерживаем граждан, чтобы перемещенные лица трудоспособного возраста шли работать и сейчас инициируем изменения в постановление, которые придадут стимулы и помогут лучше мотивировать людей из числа ВПЛ.

— Если справка ВПЛ оформлена более года, то через три месяца прекращается выплата?

— Если вы получаете пособие больше года, то срок его получения прекращается с февраля 2024 года. Причина – временный инструмент защиты граждан после переезда, который дается на ограниченный срок, чтобы снизить эффект стресса после переезда. Он не нацелен на замещение собственного дохода человека. Если в семье есть лицо с инвалидностью и пособие назначено после 1 августа, то пособие будет выплачиваться в течение года. Поскольку вы получали пособие для ВПЛ до 1 августа, то критерий по размеру зарплаты и пенсий не будет влиять на ее дальнейшее получение. Она будет приостановлена ​​с 1 февраля следующего года. Если у вас низкое состояние, вы можете обратиться на другие программы помощи, в частности, малообеспеченным семьям. Мы развиваем этот инструмент и размер помощи малообеспеченным будет повышаться.

— После окончания войны, сколько времени дается, чтобы прекратились выплаты для ВПЛ?

— Сейчас помощь для ВПЛ будет выплачиваться на период до одного года. Это не зависит от того, когда завершится война.

— Меня зовут Михаил Иванович. В июле подавал документы на оформление справки ВПЛ. Получил положительное решение. Выплат до сих пор не получил.

— Когда не приходят средства, следует пересмотреть документы, которые подавали для оформления выплаты, — правильность указанного номера банковского счета, содержащего 14 цифр.

— Мне 68 лет, у меня есть третья группа инвалидности, переселенка. Нахожусь в Запорожье. Получаю выплату ВПЛ. Заканчивается год. Средства перестану получать. Как мне быть дальше?

— Да, выплаты для ВПЛ могут прекратиться. Однако выплаты по другим программам – по инвалидности, для малоимущих – будут продолжаться.

— Я из Херсона в июле оформила статус внутренне перемещенного лица в ЦПАУ. До сих пор не получила средства.

— Для получения более подробной информации о принятых решениях, согласно поданному заявлению в ЦПАУ, целесообразно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту фактического проживания.

На прямой линии работали: Тамара Тысячная и Сергей Чернявский

Читайте также: В ООН увеличили выплаты украинцам: кто может рассчитывать на помощь?