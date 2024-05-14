Айвазовский вместо Тимирязева: почему улицу в Одессе переименовали в честь художника

Почему в Одессе переименовали улицу Тимирязева

Климент Тимирязев был российским биологом, занимался физиологией растений и был одним из основоположников этой школы. Еще со студенческих лет Тимирязев принимал участие в студенческих политических беспорядках, за что был исключен из университета. И хотя Тимирязев в основном занимался наукой, октябрьскую революцию он встретил с большой радостью и был избран депутатом московского совета. В украинской науке Тимирязев не оставил следа, не работал в нашей стране и тем более в нашем городе. Поэтому улицу его имени переименовали, назвав ее именем художника, который любил Одессу и пользовался взаимной любовью и признанием одесситов.

Почему назвали улицу в честь Айвазовского

Иван Айвазовский — украинский художник-маринист и баталист армянского происхождения, настоящее его имя Ованес Айвазян. Родился он в Феодосии, в семье армянского лавочника, предки которого переселились в Крым из Галиции еще в 1812 году. Семья была бедной, и уже в 10 лет Иван вынужден был пойти работать в городское кафе, где играл на скрипке и пел. Но больше всего Айвазовский любил рисовать, а так как бумаги и карандашей у него не было, то рисовал он углем на стенах домов. Как-то его рисунки увидел архитектор Яков Кох, который подарил мальчику первые в его жизни карандаши и бумагу, а позже показал рисунки градоначальнику Казначееву. Тот забрал Айвазовского с собой в Симферополь, поселил в своем доме и отдал в гимназию.

После этого Айвазовский учился в Петербургской академии искусств, работал в Риме, Неаполе, Венеции, Париже, Лондоне, Амстердаме. По приглашению султана Османской империи художник не раз посещал Стамбул, где писал полотна по заказу султанов. Сейчас эти полотна находятся в султанском дворце.

После возвращения Айвазовский навсегда поселился в Феодосии. Там он часто устраивал выставки, а деньги, полученные от продажи картин, передавал городу на благотворительные цели.

Айвазовский был известен не только как живописец. Он был коллекционером, меценатом, художником Главного морского штаба, академиком, профессором, почетным членом академии искусств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. В 1894 году Айвазовский был принят в Общество южнорусских художников в Одессе, не раз приезжал в наш город, работал здесь.

Умер художник 2 мая 1900 года практически за мольбертом — буквально за несколько часов до смерти он работал над картиной «Взрыв турецкого корабля».