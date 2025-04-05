И сегодня мы расскажем о двух личностях одного периода: писателе Эдуарде Багрицком и монументалисте Михаиле Бойчуке. Две совершенно разные судьбы и совершенно разные последствия сотрудничества с советской властью… Что стояло за их творчеством и почему каждый был вписан в историю Одессы?

Кто такой Эдуард Багрицкий?

Эдуард Багрицкий – русско-советский поэт, переводчик, драматург и художник-график, родившийся в Одессе, однако долгое время живший в Москве. Его стиль стихов сочетал неоромантизм и восхищение поэзией таких классиков, как Гумилев и Маяковский. В 1919 году Багрицкий добровольно вступил в Красную армию. Сначала служил в Особом партизанском отряде Всероссийского центрального исполнительного комитета. Впоследствии стал инструктором политотдела в Отдельной стрелковой бригаде. Там писал агитационные стихи и рисовал плакаты.

Поэзия и пропаганда

Его поэзия стала частью советской пропаганды, в том числе в таких произведениях, как «Дума про Опанаса». Поэма в стиле народной думы осмысливает украинскую историю, но имеет идеологический подтекст. Герой Опанас олицетворяет Украину, стремящуюся жить без революций, а Иосиф Коган – советскую власть. Опанас погибает, потому что не готов к переменам.

Тема поэмы имеет антиукраинский подтекст, подавая народ как пассивный, а стремление к независимости как архаичное. Финал символизирует поражение Украины перед большевиками, а поэма – пример советской пропаганды. Если в начале Багрицкий был поэтом-экспериментатором, то со временем его творчество стало более пропагандистским. Его стихи, например в сборнике «Победители», стали явным выражением идеологической лояльности к советской системе. В одном из стихотворений он прямо заявил: «Механики, чекисты, рыбоводы, Я ваш товарищ, мы одной породы». Это делает его творчество частью советской литературной политики, откровенно критиковавшей украинскую независимость.

Багрицкий в Одессе

После смерти Багрицкого его как писателя начали упоминать и прославлять в Одессе. В Хаджибейском районе переименовали улицу в его честь. Его именем была названа библиотека в центре города. А на доме, где он жил, установили мемориальную доску. К тому же Одесским городским советом была открыта звезда Багрицкого на местной Аллее звезд. Однако в условиях декоммунизации и деимпериализации Одесская областная военная администрация решила изменить название улицы, связанной с этой противоречивой фигурой.

Кто такой Михаил Бойчук?

После переименования улица получила имя Михаила Бойчука, украинского художника и основателя уникального художественного направления – бойчукизма.

В 1909 году, стремясь возродить величие украинской живописи, он основал в Париже мастерскую, которая стала основой для создания его школы. Бойчук сосредоточился на изучении и возрождении традиций Византии и Древней Руси, исполненных глубоким символизмом и духовностью. Техника настенных росписей, которую осваивали его ученики, была невероятно изящной: это была роспись по влажной и сухой поверхности, при этом использовались красители, разбавленные воском, которые придавали краскам насыщенность и глубину.

Бойчукизм и вклад в культуру

Французы сразу обратили внимание на новую технику и видение, назвав их Renovation Byzantine, а сам стиль быстро обрел популярность под названием бойчукизм. Художники этого направления стремились создать не просто стиль, а целую философию через искусство, отражающее глубину национальной культуры. Они превращали повседневную жизнь украинского села в нечто священное и значимое.

И все это происходило параллельно с сотрудничеством с советской властью. В течение 1919-1935 годов бойчукисты выполнили более десяти значимых монументальных росписей в Киеве, Харькове и Одессе. Несмотря на использование советской тематики в произведениях, художники не изменяли своему желанию прославлять украинскую культуру.

В 30-х годах бойчукистов начали уничтожать как «опасных». В 1936 году Бойчука с учениками арестовали. Их обвиняли в «формализме» – искусстве, которое не вписывалось в соцреализм, и «буржуазном национализме» – развитии украинской культуры. Меньше чем через год Бойчука, Ивана Липковского, Ивана Падалку и Василия Седляра расстреляли. Позже казнили и жену Бойчука.

Бойчук в Одессе: наследие сквозь времена

В Одессе Михаил Бойчук тоже оставил заметный след. С 1923 года в городе создавались первые работы, выполненные в стиле бойчукизма, и важные проекты, в частности оформление Одесской Восточной палаты и других объектов. Одним из самых больших достижений этой школы стало оформление Дома студентов на Маразлиевской улице, хотя часть работ была потеряна со временем. В 2017 году во время ремонта во Дворце культуры студентов были обнаружены фрески, созданные бойчукистами, что стало настоящим шансом увидеть работы художника широкой публике. Но, к сожалению, на реставрацию и поиск всех работ на стенах этого здания деньги так и не нашли.

Изменение названий как путь к восстановлению справедливости

Процесс переименования улиц Одессы не только отражает стремление к очищению от советского прошлого, но и возвращает в культурную память украинских художников, которых десятилетиями стирали из истории. Художников уничтожали, как и их работы, в надежде, что про них никогда не вспомнят. Несмотря на спорные моменты сотрудничества Михаила Бойчука с советским режимом, его творчество оказало значительное влияние на развитие украинского искусства. Каждое переименование – это не просто смена таблички, а возвращение забытого голоса. История снова говорит с нами. Но готовы ли мы слушать?

Вы также можете узнать: Бывшая улица Пятницкого в Одессе – ныне Владимира Винниченко: кем были эти люди.