Ключевые моменты:

Башир Алиев помогал обороне Херсонщины с первых дней вторжения

Украинский флаг и боеприпасы оккупанты так и не нашли

Из-за обстрелов мужчина переехал из Белозерки в Любашёвку

Ветеран до сих пор не может получить официальный статус УБД

Первые дни обороны Херсонщины продолжают открывать новые страницы человеческого мужества. Эту историю журналист «Одесской жизни» Юрий Федорчук услышал непосредственно от героя тех событий Башира Алиева. Отдельное внимание материал уделяет проблеме получения статуса участника боевых действий добровольцами первых месяцев полномасштабной войны, которая остается актуальной из-за законодательных и документальных коллизий.

Сначала родной стала Херсонщина

66-летний боец территориальной обороны Башир Бахрам оглы Алиев из Белозерки Херсонской области с начала большой войны защищал родной край от врагов, помогал эвакуироваться нашим защитникам с оккупированной территории и передавал ВСУ разведданные о позициях противника.

Сегодня его поселок находится на линии фронта и ежедневно страдает от российских артиллерийских обстрелов, авиабомб и атак дронов. Из-за того, что гражданская инфраструктура и жилые дома постоянно разрушаются, Башир Алиев переехал в Одесскую область — в Любашёвку. Как он обустраивает собственный дом, выращивает виноградник, гранатовый и инжирный сады — читайте в нашем материале.

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Поселок Белозерка стал родным для Башира еще в 1979 году. После срочной службы в Херсонском авиаполку парень из древнего азербайджанского города Физули, женившись на любимой девушке, связал свою жизнь с Украиной.

— В молодости пришлось заниматься разными делами. После распада колхоза удалось приобрести немалый участок херсонской степи, поэтому я занялся фермерством. В основном выращивал томаты и другие овощи. Но огородничество из-за изменений климата перестало приносить желаемую прибыль, поэтому свои земли сдал в аренду местному аграрию, — рассказывает Башир Алиев. — В Азербайджане я не был уже лет тридцать. Рад, что сумел свить семейное гнездышко в Украине, построить дом и вырастить прекрасный сад. У меня прижились даже экзотические деревья граната и инжира. Плоды граната удавалось выращивать весом почти килограмм, а инжира — 130–150 граммов.

Когда родной город становится призраком

Родители Башира умерли рано, родственники разъехались по Азербайджану после Карабахской войны 1993 года, а его родина превратилась в безлюдный город-призрак, как сегодня многие украинские города, полностью разрушенные россиянами.

Дальновидный азербайджанец заранее позаботился об энергетической независимости своего дома. Природный газ он не провел, а вместо этого установил на крыше дома солнечную электростанцию. Теперь, кстати, продает излишки «зеленой» электроэнергии односельчанам, ведь из-за постоянных обстрелов и повреждений сетей местные жители сталкиваются с перебоями или отсутствием электро-, водо- и газоснабжения.

«Мне, как и многим, оружия не хватило»

25 февраля 2022 года сотни херсонцев и жителей окрестных сел пытались получить оружие в военкомате, чтобы пополнить ряды защитников города. Позже подвезли стрелковое оружие и боеприпасы.

— Мне, как и многим другим, оружия не хватило. Комбат Белозерского батальона Сил территориальной обороны майор Дмитрий Кузьменко предложил выполнять особые поручения. Поэтому сначала на своей машине я эвакуировал в тыл защитниц с секретными документами. Первого марта состоялись бои за Херсон в знаменитом Сиреневом парке и на Белозерской площади, где врага уничтожал отряд под командованием Константина Козака из Белозерки, — вспоминает Башир Алиев. — Тогда ребята потерпели поражение, потому что против бронетехники им пришлось воевать только автоматами и бутылками с зажигательной смесью. Многие погибли, а для отступавших я разведывал безопасные пути эвакуации.

Выжившего комбата наградили посмертно

Комбат Кузьменко, добравшийся с побратимами до Белозерки, поручил Баширу спрятать остатки боеприпасов и собственный флаг, с которым воевал еще на Донбассе.

— Еще 8 марта Дмитрий скрывался у меня, и тогда же мы узнали, что президент наградил его орденом Богдана Хмельницкого посмертно — его считали погибшим. Вскоре командир вернулся в Херсон, где скрывались бойцы его батальона. Повторно Дмитрия Кузьменко наградили орденом в Любашёвке в ноябре 2024 года.

Чтобы защитить Белозерку, местный депутат Александр Гузь предложил возвести баррикаду. Башир принес из тайника несколько цинков патронов и некоторое время в основном нес караул сам.

Белозерку россияне захватили 11 марта, а уже 13-го, в день годовщины освобождения поселка от фашистов в 1944 году, люди смело вышли на первый проукраинский митинг протеста против оккупантов.

Повезло, что не нашлось предателя

Некоторое время Башир Алиев через военнослужащего передавал разведданные о местах расположения оккупантов, техники, складирования боеприпасов, а Силы обороны Украины, державшие оборону Николаева, уничтожали их с помощью дальнобойной артиллерии, ракетных систем и авиации. К сожалению, разведчика Игоря россияне арестовали, и его судьба до сих пор неизвестна. В июле 2022 года задержали и комбата Кузьменко, которого, к счастью, живого, хотя и искалеченного, впоследствии отпустили.

— В оккупации моя жена Марина вышила себе и мне украинские вышиванки, правда, синими нитками — желтые добавила уже после освобождения поселка и Херсона от врага. Это была двойная радость, ведь именно 11 ноября у меня день рождения. Повезло и в том, что не нашлось предателя, который мог бы выдать меня оккупантам, — говорит Башир Алиев. — Правда, однажды с обыском пришли человек десять вооруженных военных. Я открыл двери, люк в погреб и сараи. Отборные плоды граната и инжира вместе с бутылями домашнего вина спрятал в зерне. Боеприпасы с украинским флагом были укрыты в надежном месте. Поэтому враги ничего не нашли. Позже этот флаг я передал Дмитрию — сейчас он украшает его кабинет в Любашёвской мэрии, где он работает, а взрывчатку — под расписку СБУ.

«Не могу жить на чужбине»

Вскоре семья Алиевых отправилась в Европу, где в Нидерландах уже давно живет их дочь Асия с внучками Мией и Ливеттой. Родители жили в Германии, поскольку госпоже Марине требовалась срочная операция на позвоночнике.

— Европа мне не по душе, хотя было интересно увидеть знаменитые достопримечательности. Не могу жить на чужбине, поэтому по несколько месяцев жил в Белозерке, присматривал за хозяйством. В прошлом году, встретив Рождество с семьей, после Нового года я отправился домой. Ежедневные бомбардировки и обстрелы Белозерщины заставили меня искать убежище в Любашёвке. В конце июня этого года российская армия массированно обстреляла гражданскую инфраструктуру Белозерки, Федоровки, Дарьевки, Никольского, Камышан, Черешенек, Софиевки, — с горечью рассказывает Башир. — К счастью, мой дом пока цел, хотя шифер и солнечные панели пострадали от осколков. По совету побратима Дмитрия Кузьменко в апреле я окончательно перебрался в Любашёвку.

Самый вкусный плов получается из плодов, выращенных своими руками

Вынужденный переселенец из Херсонщины, купив небольшой старый домик на улице, названной в честь Героев Украины, сразу затеял масштабный ремонт, ведь ждет приезда любимой.

К началу августа он планирует построить веранду, обустроить удобства, отремонтировать комнаты. Уже самостоятельно провел канализацию, а представители местной власти пообещали помочь с водопроводом, поскольку колодезной воды не хватает.

— Очень помог с обустройством сосед Леонид. Сейчас вместе с помощником начали строить веранду, хотя без профессиональных строителей не обойтись. Нужно установить окна, межкомнатные двери и сделать ремонт внутри. Часть материалов привез с собой, немало бывших в употреблении купил уже здесь, — поделился планами господин Башир. — Также привел в порядок здешний сад и виноградник. И главное — у меня уже прижились саженцы граната и инжира, привезенные из Белозерки. Думаю, что эти экзотические деревья будут хорошо плодоносить в Любашёвке, как и на Херсонщине.

Заботливый и умелый хозяин говорит, что азербайджанский плов с гранатом, который он мастерски готовит для своей семьи и друзей, получается самым вкусным именно из плодов собственного сада.

Полагаться можно только на себя

Прирожденный оптимист с грустью вспоминает кровавые события периода оккупации Херсона. Башир Алиев рассказал, что добровольцев, погибших в Сиреневом парке, посмертно наградили орденами «За мужество» III степени.

Многие защитники Херсона, прежде всего участники местной территориальной обороны и добровольцы первых дней вторжения, до сих пор сталкиваются с проблемой получения статуса УБД из-за юридических коллизий, отсутствия приказов или нехватки документов о выполнении боевых задач. Баширу Алиеву дважды в судебном порядке отказали в предоставлении статуса ветерана войны. Поэтому он полагается исключительно на себя и свое умение налаживать собственную жизнь и благополучие.

Ранее мы рассказывали, как в Одесской области ветеран после 50 операций до сих пор добивается положенных выплат.

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