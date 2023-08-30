Новости Одессы и Одесской области

На Одесщине развеяли стереотипы об украинских национальных костюмах

На Одесщине развеяли стереотипы об украинских национальных костюмах

Украинский национальный костюм – многогранное явление нашей культуры, в котором объединились чистая славянская душа, восточная любовь к ярким цветам и западная нотка утонченной элегантности.

Еще в 2007-м Одесский областной центр украинской культуры, который возглавляла Наталья Гончарова, положил начало областному фестивалю-конкурсу «Народный костюм: прошлое и современность», чтобы сохранить многонациональное культурное наследие Одесщины, популяризировать народный костюм и привлечь мастеров к любительскому творчеству. Тогда в Одессе впервые была широко представлена ​​старинная и современная одежда из многих уголков региона, частных коллекций и дизайн-студий. Увлекало дух от колоритных болгарских, молдавских, украинских костюмов, праздничных женских костюмов западноукраинских переселенцев-бойков, вышитых полесских рубашек и тому подобное.

Фестиваль украинских костюмов

Фестиваль украинских костюмов

 На пятом фестивале участники в очередной раз получили уникальную возможность почерпнуть новые знания о традиционных народных одеждах и увидеть разнообразие форм современной одежды. Таким образом, на Одесщине развенчивается ложное представление о традиционном украинском наряде, оставленном для современников в наследство от Советского Союза.

Насмешки по-советски

Фестиваль костюмов в ООЦУК

Фестиваль костюмов в ООЦУК

Десятилетиями в прессе и на телевидении насмешливо пропагандировалось: все, что украинское — смешное, неловкое и примитивное! Для этого в 1953 году для массового швейного производства разработали три вида советских вышиванок. Это «украинка» — вышиванка с отложным воротником, одноцветной вышивкой или в гармоничном сочетании двух-трех оттенков одного цвета; «Гуцулка» — с многоцветным геометрическим узором с преимуществом красного цвета и «чумачка» — с вышитой пазухой и низким воротничком-стойкой.

Но на ярких открытках времен царизма и картинах художников остались характерные черты наряда украинцев. Это простота фасона костюмов с сочетанием красоты и практичности, украшение большим количеством ярких декоративных элементов, использование только натуральных тканей и гармоничное дополнение наряда оригинальными аксессуарами.

украинский наряд

Лишь после получения нашим государством независимости национальная одежда получила право на новую жизнь.

Столетний экспонат из бабушкиного сундука

Бойковчанки в традиционных костюмах

Бойковчанки в традиционных костюмах

На фестивале ярко выделялся бойковский традиционный костюм из села Агафиевка Любашевской общины.

Столетний экспонат привезла на конкурс заведующая сельским клубом и хранительница сокровищ своего рода Ирина Безнащук, открывшая в селе музей бойковской культуры. Долгие годы по крохам она собирала выбывшие из обихода древние вещи, перевезенные депортированными в 1951 году на Одесщину жителями бойковского села Михновец. Хорошо сохранились полотенца и рубашки, обитые «крестиком», «низом», «настилом» (гладью), «узелком» волшебными бойковчанками в долгие зимние вечера. Простые горцы соткали на белом полотне мелодичную музыку родных гор и горных долин.

Полный комплект девичьей одежды, который демонстрировался в Одессе, и немало изделий декоративно-прикладного искусства предоставила для музейной экспозиции Дарья Асафайло, мать Ирины. К сожалению, музейный памятник человеческому мастерству и неисчерпаемому таланту из-за несуразности чиновников тогдашней власти и культуры просуществовал недолго. Самое ценное из экспонатов люди забрали, а кое-что сейчас хранится в закрытой школе.

Ирина Безнащук демонстрирует костюм

Ирина Безнащук демонстрирует костюм

Каждая из национальностей сохраняет и развивает свои традиции, подлинные обрядовые действа, декоративное искусство, костюмы. И в каждом живет одна украинская душа. Родилась на Волыни, в Причерноморье или на Донбассе, она до краев наполнена любовью к земле, ставшей родной для украинцев, молдован, поляков, болгар, греков, гагаузов.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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