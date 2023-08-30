На Одесщине развеяли стереотипы об украинских национальных костюмах

Украинский национальный костюм – многогранное явление нашей культуры, в котором объединились чистая славянская душа, восточная любовь к ярким цветам и западная нотка утонченной элегантности.

Еще в 2007-м Одесский областной центр украинской культуры, который возглавляла Наталья Гончарова, положил начало областному фестивалю-конкурсу «Народный костюм: прошлое и современность», чтобы сохранить многонациональное культурное наследие Одесщины, популяризировать народный костюм и привлечь мастеров к любительскому творчеству. Тогда в Одессе впервые была широко представлена ​​старинная и современная одежда из многих уголков региона, частных коллекций и дизайн-студий. Увлекало дух от колоритных болгарских, молдавских, украинских костюмов, праздничных женских костюмов западноукраинских переселенцев-бойков, вышитых полесских рубашек и тому подобное.

На пятом фестивале участники в очередной раз получили уникальную возможность почерпнуть новые знания о традиционных народных одеждах и увидеть разнообразие форм современной одежды. Таким образом, на Одесщине развенчивается ложное представление о традиционном украинском наряде, оставленном для современников в наследство от Советского Союза.

Насмешки по-советски

Десятилетиями в прессе и на телевидении насмешливо пропагандировалось: все, что украинское — смешное, неловкое и примитивное! Для этого в 1953 году для массового швейного производства разработали три вида советских вышиванок. Это «украинка» — вышиванка с отложным воротником, одноцветной вышивкой или в гармоничном сочетании двух-трех оттенков одного цвета; «Гуцулка» — с многоцветным геометрическим узором с преимуществом красного цвета и «чумачка» — с вышитой пазухой и низким воротничком-стойкой.

Но на ярких открытках времен царизма и картинах художников остались характерные черты наряда украинцев. Это простота фасона костюмов с сочетанием красоты и практичности, украшение большим количеством ярких декоративных элементов, использование только натуральных тканей и гармоничное дополнение наряда оригинальными аксессуарами.

Лишь после получения нашим государством независимости национальная одежда получила право на новую жизнь.

Столетний экспонат из бабушкиного сундука

На фестивале ярко выделялся бойковский традиционный костюм из села Агафиевка Любашевской общины.

Столетний экспонат привезла на конкурс заведующая сельским клубом и хранительница сокровищ своего рода Ирина Безнащук, открывшая в селе музей бойковской культуры. Долгие годы по крохам она собирала выбывшие из обихода древние вещи, перевезенные депортированными в 1951 году на Одесщину жителями бойковского села Михновец. Хорошо сохранились полотенца и рубашки, обитые «крестиком», «низом», «настилом» (гладью), «узелком» волшебными бойковчанками в долгие зимние вечера. Простые горцы соткали на белом полотне мелодичную музыку родных гор и горных долин.

Полный комплект девичьей одежды, который демонстрировался в Одессе, и немало изделий декоративно-прикладного искусства предоставила для музейной экспозиции Дарья Асафайло, мать Ирины. К сожалению, музейный памятник человеческому мастерству и неисчерпаемому таланту из-за несуразности чиновников тогдашней власти и культуры просуществовал недолго. Самое ценное из экспонатов люди забрали, а кое-что сейчас хранится в закрытой школе.

Каждая из национальностей сохраняет и развивает свои традиции, подлинные обрядовые действа, декоративное искусство, костюмы. И в каждом живет одна украинская душа. Родилась на Волыни, в Причерноморье или на Донбассе, она до краев наполнена любовью к земле, ставшей родной для украинцев, молдован, поляков, болгар, греков, гагаузов.

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