Ключевые моменты:

Общая протяженность — 15 км, это большая часть 20-километрового побережья Одессы;

Набережную оформят в едином стиле — от покрытия до освещения и элементов доступности;

Благоустройство профинансирует бизнес, без нагрузки на городской бюджет.

Реконструкция набережной в Одессе: что именно изменится

Одесский исполнительный комитет утвердил проект первой очереди модернизации набережной на участке от Ланжерона до Золотого берега. Проект охватывает территорию площадью почти 46 тысяч квадратных метров, которая сегодня используется преимущественно как прогулочная зона.

Главная задача — создать единый и узнаваемый облик побережья. За основу взяли уже реализованный пример на 16-й станции Большого Фонтана. Новый проект унифицирует все элементы — от тротуарной плитки и лавочек до освещения и подпорных конструкций.

Как будет выглядеть новая набережная Одессы

Речь идет не о точечном ремонте, а о создании цельного пространства вдоль моря. Представленные на заседании визуализации показывают современную набережную с аккуратным покрытием, продуманным освещением и упорядоченными зонами отдыха.

Вместо разрозненных решений, которые формировались годами, побережье получит единый стиль — от плитки до малых архитектурных форм.

Это означает, что прогулка вдоль моря впервые станет непрерывным маршрутом — без резких переходов между обновленными и устаревшими участками.

Мы собрали ключевые визуализации проекта:

Безбарьерность и комфорт: что изменится для людей

Отдельный акцент сделан на доступности. Проект предусматривает развитие инфраструктуры для маломобильных людей: к существующим 12 пандусам добавят еще 6, а также приведут в порядок подъемники.

Фактически набережную стремятся сделать пространством без ограничений — удобным для прогулок с детьми, колясками и для всех категорий горожан.

Кроме того, вдоль побережья планируют установить мобильные укрытия — элемент, который уже стал частью современной городской инфраструктуры.

Масштаб: 15 км из 20 км побережья

Длина первой очереди — 15 км. Для сравнения, общая протяженность пляжной зоны Одессы составляет около 20 км.

То есть речь идет не о локальном благоустройстве, а о переосмыслении большей части всего побережья города.

Кто оплатит новую набережную

Финансирование проекта не ляжет на городской бюджет: благоустройство выполнят за счет предпринимателей, работающих на побережье.

Как отметил вице-мэр Александр Филатов:

«Бизнес ожидает этот документ, который легализует работы, и уже готов приступать к благоустройству. Оздоровительный сезон 2026 года планируется начать в июне».

В то же время в мэрии подчеркивают, что это только первый этап.

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль заявил:

«Мы тщательно подошли к разработке проекта, он неоднократно обсуждался. Это только первая очередь, дальше планируем дорабатывать вторую и третью».

Город, в свою очередь, отвечает за безопасность: сейчас проходят тендеры на установку мобильных укрытий, а существующие стационарные укрытия продолжат работать.

Когда откроется сезон 2026 на обновленном побережье

По словам вице-мэра Александра Филатова, подготовку пространства планируют завершить к началу лета. Официальный старт оздоровительного сезона в Одессе намечен на июнь 2026 года.

Это только первая очередь масштабного проекта. В дальнейшем работы продолжат, чтобы все побережье выглядело единым, современным и комфортным.

