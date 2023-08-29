Рисование на камнях: способ заинтересовать сельских детей и воспитать патриотизм

Возьмите морские или речные камни, акриловые краски, добавьте немного фантазии, и превратите серые будни в красочную жизнь. Посмотрите, как это отлично удается Ольге Ивановой.

Жизнь маленького села

Детство и юность Ольги взлетели в Федоровке Куяльницкой громады. Затем годы учебы в институте, встреча с любовью и переезд на родину мужа, в Сваляву, что на Закарпатье. Но ее пути часто возвращают к родительскому порогу.

Детство Ольги особых развлечений не знало. Маленькая деревня, школа, библиотека, помощь родителям по хозяйству. Правда, всегда были цветные карандаши, фломастеры и любимое занятие рисованием.

— Мой дед Павел Емельянович Чап очень хорошо рисовал, и мама рисует. Наверное, от них имею эту способность. Идея разрисовывать камни пришла после очередного похода в реку. Камешки такие хорошенькие, отшлифованные, выбивались на берег, что я сразу увидела целую разнообразную гамму, — увлеченно рассказывает Ольга.

Когда камни попадают в руки мастерицы, они перестают быть просто камнями. Оно оживает.

Арт-терапия для взрослых и детей

– Дома бываю часто. По приезде сразу бегу с мамой в библиотеку. Стараюсь чем-нибудь полезным заинтересовать сельских детей. Решила с собой камни привезти, чтобы научить детей их разрисовывать. И это их заинтересовало, – рассказывает мастерица.

Увлечение дочери поздравляет мама, библиотекарша Ирина Иванова. Зал библиотеки уже давно сочетает в себе читальную, кинотеатр, игровую площадку и творческую мастерскую. И если где-то больше ценятся гаджеты, то здесь, в маленькой деревне, предпочитается искусство.

Дети в Федоровке уже знают, что роспись камней возникла еще на заре человечества. А об арт-терапии росписи дети не просто знают, но и опробовали ее на себе.

«Мечта», арбуз и банка с огурцами

Патриотическая тематика в творчестве Ольги Ивановой и ее подопечных стартовала в начале полномасштабного вторжения. Появились мемы-камни «Добрый вечер! Мы из Украины!», пес Патрон, банка с огурцами, которой сбили дрон, легендарная «Мечта». Ко Дню защитника – «Ой в лугу красная калина», к годовщине освобождения Херсона – арбуз.

Конечно, центральное место в творчестве мастера и его импровизированной школы занимает символика Украины.

Но не только творчеством живет сегодня Ольга Иванова. Она успевает и на работе (по специальности экономист), и дежурить в госпиталях, и вместе с мужем волонтерить и донатить на ВСУ. Очень гордится мощным Закарпатским движением сопротивления, в когорту которого влились с самого начала войны.

В канун Дня Независимости насобирала и отправила домой… камни – основу для творчества. Детские рисунки в камнях стали частью благотворительной акции-выставки «Независимость глазами детей».

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