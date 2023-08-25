Хлеб из Украины стал частью болгарского праздника

В середине августа, в День Успения Пресвятой Богородицы, в болгарском городе Кюстендил собираются люди из разных городов и сел, чтобы вместе отпраздновать «Панагию» — обряд вознесения хлеба.

Уже десятый год подряд он проводится в рамках форума, где воссоздают элементы болгарской православной традиции и культуры. Мероприятие сопровождается выставкой традиционного для региона аутентичного хлеба и хлебобулочных изделий.

Что такое «Панагия»

«Панагия» — имя, которым называют Богородицу, а также поднятие, ритуальное преломление и совместное вкушение хлеба. «Панагия» – это практика Христа и апостолов, пронесенная сквозь времена и разные культуры, сохраненная православными предками и дошедшая до наших дней.

Ритуал «Панагия» совершается возле церквей и часовен Успения Божией Матери. За день до церковного праздника девушки в народных костюмах отправляются в поле, где собирают колоски пшеницы и исполняют песни жнецов. Женщины, в свою очередь, месят хлеб, причем так, как это делали их бабушки: на колодезной воде, еще до рассвета, выпекая его в домашней печи. Этот процесс напоминает таинство – пшеница освящается, все предметы наполняются глубоким сакральным смыслом, «женщина-мать» передает «знания» дочерям.

Выпечка праздничного хлеба начинается с молитвы о благоденствии. Тесто украшают фигурками, изображающими самые разные виды бытовой деятельности, а затем относят в храм с благодарностью Богородице. Эту традицию соблюдают и в других местах, но в городе Кюстендил ее придерживаются наиболее трепетно. Здесь повсеместно выпекают хлеб к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В этот день люди приносят свой хлеб в церковь, которая названа в честь Богородицы, чтобы освятить его и таким образом совершить ритуал «Панагия». А роль культурного форума в том, чтобы показать аутентичные идеи быта и этнографию, вернуть болгарина к исконным традициям и напомнить, как они красивы и приложимы в наши дни. Именно поэтому на празднике, посвященном хлебу, работали несколько локаций для детей, в том числе и художественная мастерская. На засыпанной мукой зеркальной поверхности маленькие мастера кистью рисовали лики Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа. Помогал им в этом художник Евгений Серафимов.

Путь длиной в 800 километров

В этом году среди больших и малых хлебов болгарских хозяек были представлены и хлебы, испеченные этническими болгарками из Украины и проделавшие путь длиною в 800 километров из Одесской области в Кюстендил.

По официальному приглашению муниципалитета Кюстендила в лице мэра города господина Петра Паунова в мероприятии приняла участие группа из Украины, представившая на выставке свои обрядовые и традиционные хлебы из украинской Бессарабии. Так, мастерицы из сел Криничное и Новые Трояны Болградского района Валентина Денкова, Елена Янчева, Татьяна Дукова, Татьяна Ковтун и Валентина Богданова представили на празднике не только свой хлеб, но и вышитые полотенца с символическим орнаментом. А старинные чушмелийские и троянские аутентичные костюмы, в которых женщины предстали на форуме, вызвали настоящее восхищение.

Гостьи из Украины приняли участие в мастер-классе для детей по замешиваю теста и поделились своими рецептами и секретами. Также они преподнесли хлебные дары организаторам праздника и рассказали об Украине и украинских болгарах.

Татьяна Дукова, чьи обрядовые хлебы вошли в список нематериального наследия Украины по версии ЮНЕСКО, загорелась идеей проводить подобные хлебные фестивали в родной Украине.

— Печь хлеб — это большой труд, но и большая радость. Этот процесс связывает тебя с прошлыми поколениями и делает ответственным перед современниками. Каждая женщина обязана уметь печь хлеб и должна научить этому искусству свою дочь, — уверена Татьяна.

Первый украинско-болгарский контакт в рамках многолетнего форума был осуществлен в полном объеме. А наших хозяюшек уже пригласили на празднества 2024 года. Все желающие могут с легкостью присоединиться. Пока же есть время освоить процесс приготовления старинного домашнего хлеба.

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