Ключевые моменты

Сын Натальи, пограничник, пропал без вести в июне 2024 года

Женщина обращалась к побратимам, командованию и координационному штабу

Вместе с селом она помогает военным и организует сборы

Эту историю журналистка «Одесской жизни» записала со слов Натальи Луки во время поездки в Бессарабскую громаду.

Сын выбрал военную службу

Наталья Лука родом из села Подгорное Бессарабской громады, вышла замуж за парня из Надречного, где и живет сейчас. Она мама двух сыновей — Аркадия и Александра. Старший сын Аркадий поступил в высшее военное учебное заведение МВД, отслужил срочную службу и стал пограничником.

Когда началась большая война, Аркадий пошел защищать страну. Воевал отважно и часто звонил родным. В начале лета 2024 года связь с ним прервалась. Наталья связывалась с побратимами, командиром, координационным штабом и в итоге получила горькое сообщение: «Ваш сын Аркадий Лука считается пропавшим без вести с 15 июня 2024 года».

Семья ищет воина и не теряет веры

– Очень страшно жить в неизвестности, но я верю — он жив. Мы не прекращаем поиски Аркаши, — говорит Наталья.

Женщину спасает работа — она работает учительницей.

– Чтобы помочь побратимам сына, мы вместе с детьми, коллегами устраиваем благотворительные ярмарки, собираем деньги. В благотворительных акциях участвует все село. Для меня это очень важно. Когда отправляю посылки на фронт, будто передаю их своему сыночку, — говорит женщина. – Сейчас перед Пасхой приготовили пасхальные корзины ребятам, чтобы они хоть немного почувствовали уют родного дома.

