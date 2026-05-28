Ключевые моменты:

Айлант активно распространяется в Одесской области и меняет природные экосистемы.

Растение вытесняет местную флору и быстро разрастается благодаря семенам и корневым побегам.

Дерево имеет неприятный запах и может вызывать дерматиты и аллергические реакции.

Айлант высочайший в Одесской области: что известно

О распространении опасного растения рассказали в Нижнеднестровском национальном природном парке. Речь идет об айланте высочайшем (Ailanthus altissima), который в народе называют китайским ясенем, чумаком, «одесской пальмой» или просто «вонючкой».

По словам специалистов, сегодня одной из главных угроз для биоразнообразия остаются инвазивные виды растений. Особенно опасны так называемые «трансформеры» — растения, которые способны полностью менять природную среду и вытеснять местные виды.

Чем опасен айлант для природы и людей

Родиной айланта считается Восточная Азия. В Украине его начали выращивать еще в начале XIX века как декоративное дерево. Впервые растение появилось в Основянском парке в Харькове в 1809 году, а в Одессе его начали высаживать с 1880 года.

Со временем это декоративное дерево, напоминающее пальму, вышло далеко за пределы парков и стало активно распространяться в природе. Сейчас айлант можно увидеть вдоль дорог, на склонах, возле жилых домов и даже на природных территориях.

Растение быстро захватывает новые участки благодаря семенам-крылаткам, которые разносит ветер, а также многочисленным корневым побегам. Из-за этого айлант образует густые заросли и вытесняет другие растения.

Специалисты предупреждают, что айлант выделяет в почву вещества, которые подавляют рост соседних растений.

Кроме того, дерево имеет резкий неприятный запах, а контакт с ним может вызвать раздражение кожи, дерматиты и аллергические реакции.

Для города растение опасно тем, что его мощная поверхностная корневая система способна взламывать асфальт, повреждать фундаменты зданий и подземные коммуникации. А из-за способности восстанавливаться из минимальных остатков корней обычная вырубка только стимулирует более агрессивный рост.

