Ключевые моменты:

Без лозы – без вина

Виноделы Одесской области сталкиваются с серьезным дефицитом качественных саженцев для обновления виноградников. А все из-за нехватки украинского посадочного материала. Соответственно, они вынуждены импортировать лозу из ведущих питомников Италии и Германии.

По словам винодела Эдуарда Городецкого, в Украине практически не осталось мест для покупки профессиональных саженцев. Особенно болезненно это почувствовали после оккупации Херсонщины — ключевой ячейки виноградарства. Чтобы избежать болезней, в частности филлоксеры, он заказывает привитые саженцы от европейских лидеров, таких как Rauscedo и Sibus. Только так удается обеспечить здоровье растений и стабильный урожай.

Правда, Городецкий развивает и местные традиции. Он выращивает одесские сорта – Одесский Черный и Сухолиманский. К слову, Сухолиманский используют не только для тихих вин, но и для игристых. Кроме того, винодел адаптирует схемы посадки под засушливый климат региона, существенно изменившийся по сравнению с рекомендациями старых пособий.

Добавим, что Одесская область лидирует в Украине по площади виноградников – 38,95 тыс. га, или 46% общего фонда. Здесь выращивают 82 сорта: 42 технических и 40 столовых. Технические доминируют (более 90%), среди них самые распространенные Алиготе (16,2%), Каберне Совиньон (13,1%), Ркацители (7,4%), Одесский Черный (6,0%), Мерло (5,7%), Шардоне (5,3%) и Совиньон.

А вот среди столовых преобладают Молдова (25,2%), Ранний Магарача (10,8%), Королева виноградников (5,6%), Иршаи Оливер (5,5%), Аркадия (4,7%) и Мускат янтарный (4,5%).

