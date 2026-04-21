Лимонарий построил купец Брун в XIX веке, называя его «Царством цветов»

Здесь растут лимоны, мандарины, апельсины, грейпфруты и экзотические стрелиции — «райские птички»

В марте 2024 года теплицы пострадали от атаки РФ, но их быстро восстановили благодаря поддержке одесситов

Даже если вы много раз в разные десятилетия бывали в ботсаду Одесского университета, вряд ли посещали его лимонарий. Расположен он на «новой территории» по адресу Французский бульвар 48/50. До недавнего времени он был в очень запущенном состоянии, но сейчас здесь просто замечательно, поэтому теперь по выходным здесь проводят экскурсии и другие мероприятия. Наш корреспондент Алексей Овчинников посетил лимонарий в холодный весенний день — и неожиданно попал в тропики.

От дачи купца Бруна до современных экскурсий

Этот лимонарий был построен еще во времена империи купцом Бруном, который занимался цветочным бизнесом. По этому адресу находилась его дача, которую он называл «Царством цветов». Его магазины находились не только в центре города, но и на самом бульваре. Так он продавал самые свежие цветы из собственных оранжерей.

Кроме цветов он также начал выращивать цитрусовые. Зачем? Не ради плодов — в девятнадцатом веке особым шиком у местных денди было вставлять цветы в петлицы. Венок из цветов флердоранжа был традиционным элементом наряда невесты. А флердоранж — это и есть цветы апельсинов, да и вообще цитрусовых.

Недавно мы рассказывали, как выглядели альбомы одесских дам сто лет назад.

Долгое время оранжерея стояла заброшенной и недоступной для посетителей. Напомним, что «новую территорию» передали университетскому ботсаду только в 1948 году, и «буржуазному флердоранжу» в советское время не очень уделяли внимание. Соответственно, это прекрасное место со временем стало крайне запущенным. Восстанавливать его начали совсем недавно.

Лимоны, «райские птички» и тайный ход: что скрыто в старой оранжерее

Интересно, что в XIX веке существовала ботаническая теория, согласно которой тропические оранжереи нужно строить ниже уровня земли, чтобы зимой почва не промерзала вокруг корней тропических деревьев. Ученые давно опровергли это утверждение, но оранжерея так и осталась стоять вкопанной в землю.

Со старых времен в лимонарии сохранился тайный ход. Если герои Клайва Льюиса через шкаф попадали в Нарнию, то посетители лимонария через шкаф могут попасть в другие оранжереи ботсада. В этом тайном ходе даже сохранился пол девятнадцатого столетия.

Какие тайны скрывает от нас центральная улица Одессы, мы рассказывали в статье: Тайны Дерибасовской: что обнаружили под ногами одесситов.

Как и раньше, в теплицах выращивают разнообразные цветы, суккуленты и другие экзотические растения. Особенно впечатляют стрелиции, родом из Южной Африки. Их еще называют «райскими птичками».

Сейчас в одесском лимонарии растут лимоны, мандарины, апельсины, грейпфруты и кинканы (это подвид кумкватов или китайских мандаринов). Правда, сотрудники лимонария говорят, что вкусными вырастают только лимоны и мандарины. Но внешне все они прекрасны, и каждый хочется сфотографировать.

Два года назад, в марте 2024-го, оранжереи пострадали во время атаки РФ. Тогда было разбито все стекло в теплицах. Сотрудникам пришлось очень быстро восстанавливать остекление, чтобы сохранить растения. Весь город собирал деньги на их спасение. К сожалению, снаружи лимонарий выглядит не очень презентабельно, а вот внутри здесь действительно чарующе.

Приходите в лимонарий, да и вообще в ботсад — с детьми или без. Здесь всегда есть чему удивиться.

А где в нашем городе искать весну, мы рассказывали в материале: Цветущие клумбы Одессы: где искать весну, когда она только просыпается (фоторепортаж).