Ключевые моменты:
- В Одессе 18 октября проходят плановые ремонтные работы ДТЭК.
- Без электричества до вечера останутся жители улиц в ведении Центрального и Северного РЭС.
- Аварийных отключений от «Укрэнерго» на данный момент не объявлено, однако возможны внеплановые из-за состояния энергосистемы.
По информации пресс-службы одесской мэрии, света не будет до вечера по таким адресам:
Центральный РЭС
- Аметова, 13, 15;
- Довженко, 7-10;
- Караванского, 40-47;
- пер. Нечипоренко, 2;
- пр. Шевченко, 11а.
Работы до 19:00.
Вас заинтересует: Отключение света в Одессе: почему не по графику и как это происходит
Северный РЭС
- 28-й Бригады, 2;
- Баиса, 1-25;
- Блажко, 1-5;
- Бувалкина, 30-75;
- Заболотного, 54-71;
- Марсельская, 32-60;
- С. Палия, 21-134;
- Ак. Сахарова, 16-44;
- Светлая, 1-14;
- пр. Князя В.Великого, 114-156.
Работы до 18:00.
Читайте также: Одесса запасается дровами: в городе ожидают дефицит газа
- 1-я Пересыпская, 1;
- Авангардная, 1-31;
- Коровицкого, 1-151;
- Неждановой, 1-115;
- Дорожная, 1-22;
- Ивахненко, 9-90;
- Листяная, 1-13;
- Летняя, 1-41;
- Высокая, 1-20;
- Металлистов, 1-15;
- Мирная, 1-29;
- Обрывистая, 1-22;
- Озерная, 26-66;
- Осенняя, 1-12;
- Павлодарского, 1-76;
- Узикова, 1-39;
- Украинская, 1-20;
- Хавкина, 2-74;
- Шполянская, 74-119;
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19;
- пер. Ковыльный, 1-17;
- пер. Крыжановский, 1-28;
- пер. Неждановой, 1-8;
- пер. Пролетарский, 1-15;
- пер. Станишевской, 1-21;
- пер. Сумский, 2-28;
- С. Ядова, 58;
- пер. Шахтинский, 1-19;
- пер. Шебелинский, 1-16;
- спуск. 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Об экстренных отключениях электроэнергии компания-регулятор «Укрэнерго» на данный момент не информировала. При этом следует помнить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме страны после российских обстрелов они могут быть введены в любое время.