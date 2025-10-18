Отключения света

Ключевые моменты:

  • В Одессе 18 октября проходят плановые ремонтные работы ДТЭК.
  • Без электричества до вечера останутся жители улиц в ведении Центрального и Северного РЭС.
  • Аварийных отключений от «Укрэнерго» на данный момент не объявлено, однако возможны внеплановые из-за состояния энергосистемы.

По информации пресс-службы одесской мэрии, света не будет до вечера по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Аметова, 13, 15;
  • Довженко, 7-10;
  • Караванского, 40-47;
  • пер. Нечипоренко, 2;
  • пр. Шевченко, 11а.

Работы до 19:00.

Северный РЭС

  • 28-й Бригады, 2;
  • Баиса, 1-25;
  • Блажко, 1-5;
  • Бувалкина, 30-75;
  • Заболотного, 54-71;
  • Марсельская, 32-60;
  • С. Палия, 21-134;
  • Ак. Сахарова, 16-44;
  • Светлая, 1-14;
  • пр. Князя В.Великого, 114-156.

Работы до 18:00.

  • 1-я Пересыпская, 1;
  • Авангардная, 1-31;
  • Коровицкого, 1-151;
  • Неждановой, 1-115;
  • Дорожная, 1-22;
  • Ивахненко, 9-90;
  • Листяная, 1-13;
  • Летняя, 1-41;
  • Высокая, 1-20;
  • Металлистов, 1-15;
  • Мирная, 1-29;
  • Обрывистая, 1-22;
  • Озерная, 26-66;
  • Осенняя, 1-12;
  • Павлодарского, 1-76;
  • Узикова, 1-39;
  • Украинская, 1-20;
  • Хавкина, 2-74;
  • Шполянская, 74-119;
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19;
  • пер. Ковыльный, 1-17;
  • пер. Крыжановский, 1-28;
  • пер. Неждановой, 1-8;
  • пер. Пролетарский, 1-15;
  • пер. Станишевской, 1-21;
  • пер. Сумский, 2-28;
  • С. Ядова, 58;
  • пер. Шахтинский, 1-19;
  • пер. Шебелинский, 1-16;
  • спуск. 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Об экстренных отключениях электроэнергии компания-регулятор «Укрэнерго» на данный момент не информировала. При этом следует помнить, что из-за сложной ситуации в энергосистеме страны после российских обстрелов они могут быть введены в любое время.

