Прежде чем стать сыроделом, кандидат технических наук с дипломом Сорбонны Александр Доброжанский работал топ-менеджером ведущих компаний.
Когда Россия оккупировала Крым, его деловые партнеры из Севастополя сообщили о вероятности высадки вражеского десанта в Одессе. Мужчина отправил родных в Кудрявку к матери, а сам занялся волонтерством. Вскоре добровольцем-снайпером воевал в зоне АТО, даже оборонял Донецкий аэропорт, подготовил почти сотню лучших украинских снайперов.
После возвращения в село фронтовик решил открыть собственное дело. Выбрав занятие сыроделием, Александр Доброжанский отправился учиться премудростям в Европу.
Сначала осваивал секреты ремесла на ферме в долине Грюер Швейцарских Альп. Затем изучал древнюю рецептуру варки сыра на сыроварнях Великобритании, Испании, Италии и Нидерландов. Набравшись опыта, в начале 2018 года господин Доброжанский с женой и другом начали производство крафтового сыра на своей органической ферме «Лихтенфельд». Иногда к сыроделию присоединяется 15-летняя дочь Мария, которая занимается карате, прекрасно рисует и учится играть на электронной гитаре.
О Лихтенфельде без «понтов»
По поводу названия фермы «Лихтенфельд» Александр Доброжанский рассказал, что это не «понты» и не маркетинговый «закол» под Запад. Правда в том, что в начале XIX века в этой местности выходцами из Баварии была основана колония – они построили здесь большое поселение, посадили сады и виноградники. Поселение назвали Лихтенфельд (теперь это село Яснополье).
В 1944 году, когда советская армия освободила край от нацистов, большинство местных немцев, которые отказались бежать на запад вместе с Вермахтом, большевики расстреляли или выслали в Сибирь. Только в Березовском районе было казнено и отправлено на каторгу более 20 тысяч этнических немцев, а население Лихтенфельда – полностью уничтожено.
– Название аграрного проекта – это дань моим немецким предкам. Моего деда звали Карл Рейх. Именно за свою фамилию он отсидел 13 лет как «враг народа», а его семья переехала на Алтай, где и родилась моя мама. Помню, он жил в Запорожье, и в его кладовой сразу созревало около 20 сырокопченых свиных окопов — изысканное немецкое блюдо для семейных праздников, — рассказал Александр Доброжанский. — Мой папа тоже родился в ссылке, в Стерлитамаке в Башкортостане. Бабушка, 1898 года рождения, которая воспитывалась в Швейцарии и благодаря которой мы приобрели немало прекрасных семейных традиций, уехала в далекую ссылку за своим осужденным мужем.
Он воевал, а сыр созревал
– Мы делаем сыр исключительно из свежего молока, закваски, телячьего сычуга и соли. Я не использую промышленное оборудование. Только сыродел, котел, весло, молоко, мой опыт и вдохновение. Также – никаких консервантов или усилителей вкуса, – говорит Александр Доброжанский. – Особенность нашего сыра в том, что он «живой», то есть полностью натуральный, созданный по рецептам альпийской, фламандской и английской школ сыроделия.
Ежедневно перерабатывалось 500-700 литров высококачественного молока, доенного от коров, которые паслись на щедрых разнотравьях тилигульских пастбищ. Кстати, когда эко-сыроварня Доброжанского, который щедро платит крестьянам за сырье, заработала на полную мощность, в селе даже увеличилось дойное стадо.
Производство 15 сортов сыра осуществляется по альпийской технологии, а сырные головки созревают в специальном помещении от 3 до 8 месяцев.
В 2022 году, когда враг был в 22 километрах от Кудрявки, Александр отправил жену с дочерью далеко в тыл, а сам с сыном снова пошел защищать Родину. Воевал до 2023 года, пока не списался по болезни. В то время фермой занималась жена Елена, и сыры продолжали созревать.
К сожалению, с большой войной Кудрявка значительно поредела на молочников и коров, снизились объемы производства, однако сыродел Доброжанский, как всегда, духом не падает. Радо привлек нескольких ветеранов к секретам сыроделия, имеет благодарных последователей и помогает ВСУ.
При чем здесь Ван Гог?
Александр Доброжанский рассказал, что ориентируется на производство продукции длительного хранения, которая не теряет питательных свойств. Прежде всего, это крафтовые сыры, сливочное масло, сырокопченые окорока по рецепту дедушки Карла Рейха, солонина, вино, мед, консервация и лечебные чаи.
– Для реализации продукции я создал собственный бренд «Доброжанский» и сайт «Органическая ферма Лихтенфельд», который ежедневно посещают тысячи людей. Торгую напрямую из сырхранилища и отправляю посылки во все уголки страны, – рассказал сыродел.
А еще Александр производит высококачественный абсент «Ван Гог», бурбон, шнапс, джин и шнапс «Айвовый». Для этого он заказал из Португалии самогонный аппарат «Аламбик».
Для розлива выдержанных в бочках напитков заказывает тару.
Но почему «Ван Гог»?
– Должен признаться, что пока Украина не вступила в ЕС, у меня есть возможность производить непастеризованный абсент. То есть туйона* в моем напитке примерно столько же, сколько в том, из-за которого Ван Гог отрезал себе ухо.
В планах – мармеладные традиции
В ближайшей перспективе владелец фермы «Лихтенфельд» планирует производить фруктовый мармелад на агар-агаре по семейному рецепту из персика, груши, ежевики, малины, клубники, сливы, айвы, вишни.
– В составе не только фрукты, но и корица, шафран, цедра и другие ингредиенты. Такой вкусный мармелад еще моя бабушка, воспитанница швейцарского пансионата, готовила, а потом – мама. Фруктов в саду урожай, потому что наконец-то поставил каждое дерево под капельное орошение. Уже часть огорода засадил фруктовыми деревьями, а осенью еще сотню саженцев посажу. Буду украинцам прививать европейскую культуру употребления мармелада из банки, – поделился планами Александр Доброжанский.
Отзывы: что говорят покупатели
Гурманы говорят, что сыр «Альбион» пахнет соленым морем и молоком, какими-то северными травами, имеет ореховый привкус. А сыры из козьего молока – это просто «бомба».
Наталья, давняя поклонница этих сыров, возила их во Францию:
– Почти две недели дороги сыры выдержали. Провела дегустацию французам. Пробовали, говорили, что вкусные, а когда узнали, что из Украины, очень удивлялись и снова пробовали. Явный фаворит – сорт «Альбион», так что Украина скоро будет достойным конкурентом Франции, если у нас умеют делать такие сыры!
Господин Максим написал отзыв на странице владельца сыроварни:
– «Лихтенфельд» – это то, что возвращает людей обратно в Украину!
Юлия Кириенко, постоянная клиентка:
– Впервые с начала большой войны заказали свои любимые сыры у господина Александра. И почувствовали себя как будто ближе к победе и миру.
Интересные факты о сыре
- В 200 г твердого сыра содержится суточная доза белков, необходимых для здоровья.
- Люди, которые регулярно употребляют твердые сыры высокого качества, реже сталкиваются с онкологическими заболеваниями.
Справка «ОЖ»
В Березовском районе существовали немецкие колонии Ландау, Шпеер, Вормс, Зульц, Карлсруэ, Рорбах, Гальбштадт, Шенфельд, Иоганесталь. Эти поселения возникли в результате миграции немцев в Северное Причерноморье в 1800-х годах.
*Туйон – компонент, содержащийся в полыни, туе, можжевельнике и т. д. Его содержание в спиртных напитках ограничено.
