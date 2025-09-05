Если учиться – то у лучших

Прежде чем стать сыроделом, кандидат технических наук с дипломом Сорбонны Александр Доброжанский работал топ-менеджером ведущих компаний.

Когда Россия оккупировала Крым, его деловые партнеры из Севастополя сообщили о вероятности высадки вражеского десанта в Одессе. Мужчина отправил родных в Кудрявку к матери, а сам занялся волонтерством. Вскоре добровольцем-снайпером воевал в зоне АТО, даже оборонял Донецкий аэропорт, подготовил почти сотню лучших украинских снайперов.

После возвращения в село фронтовик решил открыть собственное дело. Выбрав занятие сыроделием, Александр Доброжанский отправился учиться премудростям в Европу.

Сначала осваивал секреты ремесла на ферме в долине Грюер Швейцарских Альп. Затем изучал древнюю рецептуру варки сыра на сыроварнях Великобритании, Испании, Италии и Нидерландов. Набравшись опыта, в начале 2018 года господин Доброжанский с женой и другом начали производство крафтового сыра на своей органической ферме «Лихтенфельд». Иногда к сыроделию присоединяется 15-летняя дочь Мария, которая занимается карате, прекрасно рисует и учится играть на электронной гитаре.

О Лихтенфельде без «понтов»

По поводу названия фермы «Лихтенфельд» Александр Доброжанский рассказал, что это не «понты» и не маркетинговый «закол» под Запад. Правда в том, что в начале XIX века в этой местности выходцами из Баварии была основана колония – они построили здесь большое поселение, посадили сады и виноградники. Поселение назвали Лихтенфельд (теперь это село Яснополье).

В 1944 году, когда советская армия освободила край от нацистов, большинство местных немцев, которые отказались бежать на запад вместе с Вермахтом, большевики расстреляли или выслали в Сибирь. Только в Березовском районе было казнено и отправлено на каторгу более 20 тысяч этнических немцев, а население Лихтенфельда – полностью уничтожено.

– Название аграрного проекта – это дань моим немецким предкам. Моего деда звали Карл Рейх. Именно за свою фамилию он отсидел 13 лет как «враг народа», а его семья переехала на Алтай, где и родилась моя мама. Помню, он жил в Запорожье, и в его кладовой сразу созревало около 20 сырокопченых свиных окопов — изысканное немецкое блюдо для семейных праздников, — рассказал Александр Доброжанский. — Мой папа тоже родился в ссылке, в Стерлитамаке в Башкортостане. Бабушка, 1898 года рождения, которая воспитывалась в Швейцарии и благодаря которой мы приобрели немало прекрасных семейных традиций, уехала в далекую ссылку за своим осужденным мужем.

Он воевал, а сыр созревал

– Мы делаем сыр исключительно из свежего молока, закваски, телячьего сычуга и соли. Я не использую промышленное оборудование. Только сыродел, котел, весло, молоко, мой опыт и вдохновение. Также – никаких консервантов или усилителей вкуса, – говорит Александр Доброжанский. – Особенность нашего сыра в том, что он «живой», то есть полностью натуральный, созданный по рецептам альпийской, фламандской и английской школ сыроделия.

Ежедневно перерабатывалось 500-700 литров высококачественного молока, доенного от коров, которые паслись на щедрых разнотравьях тилигульских пастбищ. Кстати, когда эко-сыроварня Доброжанского, который щедро платит крестьянам за сырье, заработала на полную мощность, в селе даже увеличилось дойное стадо.

Производство 15 сортов сыра осуществляется по альпийской технологии, а сырные головки созревают в специальном помещении от 3 до 8 месяцев.

В 2022 году, когда враг был в 22 километрах от Кудрявки, Александр отправил жену с дочерью далеко в тыл, а сам с сыном снова пошел защищать Родину. Воевал до 2023 года, пока не списался по болезни. В то время фермой занималась жена Елена, и сыры продолжали созревать.

К сожалению, с большой войной Кудрявка значительно поредела на молочников и коров, снизились объемы производства, однако сыродел Доброжанский, как всегда, духом не падает. Радо привлек нескольких ветеранов к секретам сыроделия, имеет благодарных последователей и помогает ВСУ.

При чем здесь Ван Гог?

Александр Доброжанский рассказал, что ориентируется на производство продукции длительного хранения, которая не теряет питательных свойств. Прежде всего, это крафтовые сыры, сливочное масло, сырокопченые окорока по рецепту дедушки Карла Рейха, солонина, вино, мед, консервация и лечебные чаи.

– Для реализации продукции я создал собственный бренд «Доброжанский» и сайт «Органическая ферма Лихтенфельд», который ежедневно посещают тысячи людей. Торгую напрямую из сырхранилища и отправляю посылки во все уголки страны, – рассказал сыродел.

А еще Александр производит высококачественный абсент «Ван Гог», бурбон, шнапс, джин и шнапс «Айвовый». Для этого он заказал из Португалии самогонный аппарат «Аламбик».

Для розлива выдержанных в бочках напитков заказывает тару.

Но почему «Ван Гог»?

– Должен признаться, что пока Украина не вступила в ЕС, у меня есть возможность производить непастеризованный абсент. То есть туйона* в моем напитке примерно столько же, сколько в том, из-за которого Ван Гог отрезал себе ухо.

В планах – мармеладные традиции