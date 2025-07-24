Семью раскулачили, а имущество разобрали

В начале ХХ века земледельческая семья Гавриила Пачесного обогатилась десятью сыновьями, которых родители с детства приучали к работе, потому что, кроме земли, трудолюбивые крестьяне также содержали лошадей, волов, овец, свиней и птицу, вырастили прекрасный сад. Когда же дети повзрослели и женились, родители поровну наделили их полями, чтобы те сами занимались хозяйством, помогали со строительством собственного дома. Так что позже хутор перерос в большое и зажиточное село Владимировку.

Но в 30-х тоталитарный большевистский режим для уничтожения самостоятельного украинского крестьянства ввел кампанию по раскулачиванию, которая сопровождалась репрессиями, арестами, депортацией и расстрелом «кулаков» и их семей.

К счастью, Пачесных не истребили «под корень». Сельские активисты забрали землю, инвентарь, скот и нажитое имущество вместе с добротным домом, переселили семью на окраину села в заброшенную и скособоченную лачугу. Подводу с кожухами, ряднами, вышитыми рушниками и одеждой раскулаченного хозяина свезли в сельсовет, где самое ценное имущество разделили между собой.

И в колхозе работали, как на собственной земле

Петр Пачесный (справа) на сельской свадьбе друга

Чтобы спасти жизнь, сыновья Пачесных с семьями и отцом вступили во вновь созданный колхоз. Работали упорно, как привыкли трудиться на собственной земле. А Петр, возглавивший огородническую бригаду, выбился в передовики колхозного производства и даже, несмотря на «кулацкое» прошлое, получал в кремле ордена за трудовую доблесть.

Женат на находчивой крестьянке Февронии, Петр Пачесный прижил с женой 9 детей. Из ныне живущих 87-летняя Наталья Кирияк в молодости трудилась нормовичкой, а потом с мужем Алексеем — на железнодорожной станции Заплазы. Сейчас живет в Солтановке, где о ней заботятся дочери Екатерина и Елена.

Бабушка поведала, что ее отец был трудолюбивым и талантливым человеком. С юности на свадьбах виртуозно играл на скрипке.

Воспоминания о Второй мировой войне

Фронтовик Григорий Пачесный

Во время Второй мировой войны ее старший брат Грицько отважно воевал с фашистами в рядах ІІ Украинского фронта. Домой вернулся с орденами Красной Звезды, Славы и боевыми медалями.

Наталья помнит, как весной 1944-го через село отступали фашисты. В их доме оккупанты обустроили штаб, а неподалеку ее мать Феврония неделю прятала в свекольной яме, прикрытой хворостом, мужа Петра и четырех односельчан. Если бы немцы их нашли, то убили бы всех, да и малолетних детей не пожалели бы.

Наталка Пачесна со своим суженым Алексеем Кирияком

Также крестьянка уберегла от невольничества 14-летнюю дочь Феню, которую отступающие фашисты хотели забрать с собой. Вскоре по рации передали о приближении наших войск, и перепуганные нацисты быстро убежали, что даже бронетранспортер в каком-то овраге потеряли. С годами технику так заилило, что «черные» копатели до сих пор не могут тот раритет отыскать.

Внуки защищают родную землю

Прожив жизнь в эпоху, когда простые люди были вынуждены тяжело работать, украдкой молиться и крестить детей, а необходимое доставать по блату, ныне сильнее всего бередит сердце бабушки Наташи российско-украинская война, ведь трое ее родных внуков: Олег, Евгений и Алексей защищают родную землю.

Ее дочь Елена Бабенко основала в Солтановке благотворительную организацию «Вместе мы — сила» для помощи землякам и родным, которые пошли воевать с врагом. Вместе с коллегами несколько лет собирала средства на приобретение необходимых вещей для воинов, продуктов питания, медикаментов и т. п.

Потомок Пачесных-Кирияков собирает свидетельства о своих дедах-прадедах, сохраняя национальную идентичность, которую сейчас пытаются уничтожить российские агрессоры.

Также Елена записывает и семейные рецепты блюд, которые хочет сохранить для потомков.

Рецепт голубцов по-солтановски

— Мама голубцы делала тоненькими и маленькими, как пальчики. Выкладывала их в котелок, смазанный сливочным маслом, и заливала свежей сметаной, немного разведенной водой. Блюдо долго томилось на плите на маленьком огне. Голубцы получались очень вкусными. При подаче на стол их поливали растопленным сливочным маслом.

Ингредиенты:

квашеная капуста — 1 кочан (примерно 1 кг)

свиной фарш (или ассорти мясного фарша) — 500 г

пшено — 0,5 стакана

лук — 1-2 шт.

морковь — 1 шт.

сметана — 500 мл

соль, перец, специи — по вкусу

сливочное масло — 100-200 г

Приготовление

Квашеные крыжалки из капусты обязательно промойте, удалите толстые прожилки, поделите на небольшие лоскутки. Для начинки используйте запаренное кипятком пшено. Когда зерно немного набухнет, сцедите воду и добавьте фарша (раньше часто добавляли молотые шкварки), предварительно прожаренные на сливочном масле натертые морковь и лук. Посолите и поперчите по вкусу, а затем закручивайте голубцы.

— И хотя голубцы с мясом, но почему-то, кто хотел, еще посыпал их себе на тарелке сахаром. Вот такие голубцы от бабы Наташи! — поделилась хитростями маминой кухни Елена.

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