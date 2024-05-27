Великий имитатор: почему псориаз является более серьезной болезнью, чем кажется?

Одним из главных факторов, вызывающих ее, является стресс. А вот этого у украинцев последние несколько лет было больше, чем нужно: сначала наковдные локдауны, а сразу после — активная фаза войны. Все это привело к тому, что многие люди даже не подозревают, что неожиданно появившиеся проблемы с кожей — это начало именно псориаза. Самолечение в таком случае не поможет избавиться от проблем. А вот перевести болезнь в тяжелое хроническое состояние действительно способно.

Псориаз: что это, причины и симптомы

Почему появляется псориаз

Псориаз — системное заболевание, связанное с нарушением функции иммунной системы. Обычно клетки кожи образуются и заменяются каждые 3-4 недели, но при псориазе этот процесс занимает всего 3-7 дней. Поэтому клетки кожи накапливаются и образуют массивные очаги поражения.

Псориаз неизлечимая, пожизненная болезнь, но правильным лечением может быть переведен в состояние длительной ремиссии. Он также не является инфекционным заболеванием и не передается от человека к человеку.

Исследователи считают, что определенную роль в этом играют как генетические факторы, так и факторы окружающей среды. В то же время, все больше данных свидетельствуют о том, что дисбаланс бактерий на коже, в кишечнике или желудочно-кишечный дисбактериоз тоже могут вызвать псориаз.

Что вызывает заболевание?

У многих людей, склонных к псориазу, симптомы могут отсутствовать в течение многих лет, пока болезнь «не запустит» какой-нибудь провоцирующий фактор, например:

инфекции, такие как ангина или кожные инфекции,

погода, особенно холодные, засушливые условия,

травма кожи, например порез или царапина, укус насекомого или сильный солнечный ожог,

стресс,

курение и, в частности, пассивное курение,

чрезмерное употребление алкоголя,

некоторые лекарства, в частности, от высокого кровяного давления и противомалярийные препараты,

использование и быстрая отмена местных или системных кортикостероидов.

Виды псориаза

Бляшечный псориаз (обычный)

Наиболее распространённая форма. Обычно бляшки появляются на локтях, коленях, пояснице и коже головы. Они иногда чешутся, их расчесывание приводит к появлению новых элементов сыпи (изоморфная реакция).

Псориаз ногтей

При любом типе псориаза можно увидеть изменения ногтей на руках или ногах. Около половины людей с бляшечным псориазом в какой-то момент подмечают признаки болезни на ногтях.

Каплевидный псориаз

Признак этой разновидности — небольшие красные папулы до 0,5-1 см в диаметре, обычно покрывающие большую часть туловища, ног и рук. Иногда появляются на лице, волосистой части головы и на ушах.

Этот тип псориаза, прежде всего, поражает молодых людей и детей. Его может вызвать бактериальная инфекция, например ангина.

Обратный псориаз (инверсный)

Этот тип развивается на нетипичных участках, например, там, где кожа касается кожи. Преимущественно поражает кожные складки паха, ягодиц и груди.

Псориатический артрит

Псориаз может поражать хоть какой сустав. В самых серьезных случаях может привести к необратимому повреждению суставов и инвалидизации больного. Поэтому если у вас псориаз, важно уделять внимание суставам.

В чем коварство этого заболевания?

Псориаз прекрасно маскируется и его легко спутать с другими недугами – лишаем, экземой, артритом, раком кожи. Часто больные лечатся от чего угодно, но не псориаза. Чтобы не ошибиться в диагнозе, очень важно вовремя произвести биопсию кожи.

Несколько более сложная ситуация с псориатическим артритом. К примеру, человек много лет страдает от боли в суставах, лечится от артрита. Ничего не помогает, ситуация усугубляется, двигаться становится все сложнее. В самом деле, чтобы установить правильный диагноз, пациенту нужны специфические анализы крови и МРТ-исследования суставов. Назначает врач-дерматовенеролог, к которому можно обратиться за направлением семейного врача.

Лучше не сосредотачиваться на народных методах лечения. Ванны с лавровым листом, овсянкой, травами лишь немного снизят зуд, а болезнь будет углубляться. Опасным может оказаться неконтролируемый прием витамина D. . Для некоторых людей он есть токсическим.

Правильное начало лечения определяет течение болезни

Многие известные люди страдали или страдают псориазом, но это не мешает им в профессиональной сфере и личной жизни, если правильное лечение позволило достичь стойкой ремиссии болезни. Среди них Сэр Уинстон Черчилль, американская актриса Камерон Диас, украинская певица Тина Кароль и многие другие знаменитости.

— Очень важно с самого начала правильно лечить пациента, — говорит Максим Запольский, доктор медицинских наук и профессор кафедры дерматовенерологии ОНМед. — Если этого не делать, болезнь изменяет свое течение, в организме больного накапливаются молекулы воспаления, формируется так называемая иммунологическая память болезни. Современные терапевтические стратегии направлены на скорую блокировку провоспалительных цитокинов. Если это сделать на начальных стадиях заболевания, возможна пожизненная ремиссия. И таких пациентов дерматологи все чаще видят в своей практике.

Хочется обезопасить пациентов от использования гормональных средств и средств, которые готовили кустарным путем. Они могут приводить к необратимым процессам. Врач не должен назначать системные кортикостероиды ни на какой стадии заболевания, они сегодня исключены из мировых установок. Доказано, что именно кортикостероиды осложняют псориаз и делают его тяжело контролируемым. Не желательно также экспериментировать с БАДами. Они тоже часто способствуют переходу болезни в состояние хронической.

Ситуация с лечением псориаза в Украине качественно меняется

За четверть века работы Максим Запольский увидел существенные изменения в подходах к лечению псориаза. В 1999 году пациенты в стационаре областного кожно-венерологического диспансера получали помощь в течение более длительного периода, чем сейчас. Менее эффективным было и само лечение.

Сейчас широко используют фототерапевтические методы лечения псориаза. Также стали более доступны биологические препараты — моноклональные антитела, блокирующие отдельные молекулы воспаления. Значительно чаще удается избавлять пациентов от инвалидизации, от необратимых поражений суставов. У тех, кто не мог даже подняться с постели, после лечения иммунобиологическими препаратами начинают ходить, имеют полноценную жизнь. Анкилоз (полная потеря движения в суставе), конечно, полностью не исчезает, но исчезает боль, преследовавшая пациента годами и десятилетиями.

В Украине современные средства пока используются не так часто. Во-первых, из-за их высокой цены, во-вторых, из-за отсутствия государственного возмещения стоимости лечения для пациентов.

— В Болгарии Румынии такие программы есть, — продолжает Максим Запольский. — Пациент получает биопрепараты, скажем, на год. И это очень помогает в борьбе с болезнью. Но некоторые положительные сдвиги происходят и у нас. Например, некоторые виды световой терапии. -shho-ni»>пациент может получить бесплатно по программе государственных медицинских гарантий на 2024 год. Надо только иметь направление от своего семейного врача. И этой возможностью не следует пренебрегать.