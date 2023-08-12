Загар на солнце: чем опасен солнечный ожог

Многие не воспринимают солнечные ожоги как серьезную проблему, а зря. Как правильно устранить последствия повреждения кожи ультрафиолетом, и какие риски оно несет, рассказал врач-дерматолог Никита Агафонов.

Облака не защитят от ультрафиолета

Солнечный ожог — это воспаление кожи, вызванное чрезмерным воздействием ультрафиолетового излучения (УФ-излучения). Наибольшая интенсивность УФ-излучения в летний период приходится на период с одиннадцати до шестнадцати часов, поэтому по возможности не выходите в это время на улицу.

Частые и (или) сильные солнечные ожоги очень вредны для кожи, так как значительно увеличивают риск развития рака кожи и меланомы. К тому же многократное и чрезмерное УФ-облучение приводит к сухости, преждевременному старению кожи и появлению пигментных пятен, а также опасно для глаз и провоцирует развитие катаракты.

Важно знать, что солнечные ожоги можно получить даже в облачную погоду, так как облака не задерживают ультрафиолет. Кроме того, УФ-лучи имеют свойство отражаться от таких поверхностей как вода, песок или снег, поэтому возле моря, реки или на высокогорье люди «сгорают» намного быстрее.

Между тем, уберечься от солнца помогут элементарные меры: регулярное использование солнцезащитных средств, ношение головных уборов и темных очков, светлой, легкой и закрытой одежды из натуральных тканей.

Кто рискует получить ожог вместо загара

От солнечных ожогов кожу защищает пигмент меланин, который вырабатывается во время пребывания на солнце и затемняет незащищенные участки кожи, спасая ее от воздействия УФ-лучей. Но количество вырабатываемого меланина определяется генетикой, поэтому одни люди на солнце загорают, а другие «сгорают». Всего в дерматологии выделяют шесть типов кожи с точки зрения их чувствительности к УФ-излучению. Но получить солнечный ожог за 15-30 минут под полуденным солнцем больше остальных рискуют блондины и рыжеволосые с голубыми глазами и очень светлой кожей (часто с веснушками).

К дополнительным факторам, повышающим риск обгореть, относятся жизнь в жарком климате, работа на открытом воздухе и (или) на большой высоте, частое увлажнение кожи в результате купания или опрыскивания водой (мокрая кожа обгорает быстрее сухой), прием лекарств, которые делают кожу более чувствительной к солнцу (например, диуретики, антибиотики, препараты от диабета, оральные контрацептивы).

Симптомы солнечного ожога

Симптомы солнечного ожога обычно возникают уже через один-два часа после злоупотребления солнечными ваннами, но для проявления полной картины иногда требуется до двадцати четырех часов. Степень поражения зависит от типа кожи и дозы полученного ультрафиолета. Признаки могут варьироваться от легкого покраснения и повышенной чувствительности кожи до боли, отека и появления волдырей. При поражении больших участков кожи человека часто беспокоят и общие симптомы: озноб, слабость, головная боль, тошнота, повышение температуры тела.

После выраженного солнечного ожога кожа отшелушивается уже спустя несколько дней, при этом пострадавший участок остается очень чувствительным к воздействию ультрафиолета еще пару недель.

Как лечится солнечный ожог

Если вы чувствуете, что слишком долго были на солнце и обгорели, срочно уйдите в тень или в помещение, примите прохладный (но не холодный) душ и нанесите средство после загара (с алоэ вера, пантенолом и так далее), которое успокоит кожу. Также рекомендуется обильное питье и ежедневное использование увлажняющих кремов до полного восстановления кожи.

При более сильном ожоге, болевых ощущениях или температуре к вышеописанным мерам добавьте охлаждающие компрессы, прием обезболивающего и жаропонижающего. Если есть отек и зуд, выпейте также противоаллергический препарат. До полного заживления кожи исключите попадание на поврежденные участки мыла, геля для душа и духов, защищайте их от солнца свободной одеждой из натуральных тканей.

Если ваше самочувствие не улучшается в течение нескольких дней или появились признаки занесения инфекции: температура, болезненность, отек, краснота, нагноение, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Что нельзя делать при солнечном ожоге

Чтобы солнечные ожоги прошли без последствий:

не используйте для увлажнения обгоревших участков мази, вазелин, подсолнечное и оливковое масло — они образуют на коже жирную пленку, препятствующую естественному дыханию и охлаждению тканей;

не протирайте кожу спиртосодержащими средствами – она нуждается в увлажнении, а спирт ее сушит и усиливает шелушение;

не экспериментируйте с народными рецептами – например, кефир лишь усилит ощущение стянутости и может привести к инфицированию;

не прикладывайте к месту ожога лед — резкий перепад температур способен усугубить воспалительный процесс;

не прокалывайте волдыри и не сдирайте шелушащуюся кожу – так можно занести инфекцию.

Ирина Кадченко

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