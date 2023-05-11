Чем полезен тунец: рекомендации и рецепт

Польза тунца просто впечатляет. В шутку французы называют мясо этой рыбы «морской телятиной». А еще — это один из самых диетических продуктов в мире.

Полезные свойства тунца

Тунец считают самой популярной рыбой в мире. Его мясо обладает нежным и насыщенным вкусом. Но главная ценность тунца в его полезных свойствах: он содержит почти все полезные витамины и микроэлементы необходимые человеку. Например, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, йод, железо, цинк, медь, марганец, фтор, хром и многое другое. И это уже не говоря о самом полезном веществе — Омега3. Если есть тунец один или два дня в неделю можно заметно улучшить самочувствие организма:

состояние кожи и слизистой оболочки;

работу нервной системы и пищеварения;

нормировать сахар в крови;

предотвратить сердечно-сосудистые заболевания;

улучшить работу мозга;

сохранить зрение.

Низкая калорийность тунца будет к месту тем, кто сидит на строгой диете по стоянию здоровья или придерживается правильного питания. В мясе этой рыбы около 25% белка, а это больше, чем в любой другой рыбе. Самый жирный вид тунца — альбакор или голубоперый тунец. Самый постный — атлантический тунец, его чаще всего консервируют.

Чем вреден тунец

Если тунцом питаться регулярно, можно получить отравление. Дело в том, что тунец хищная рыба, которая питается мелкими рыбешками. И таким образом может накапливать в своем организме ртуть. Поэтому в неделю рекомендуется есть не больше 1-2 порций. Он также вреден людям с проблемами щитовидной железы (из-за большого количества йода) и тем, кто страдает артериальным давлением и заболеванием почек (высокое содержание соли).

Рецепт: тунцовый салат в лаваше

Чтобы приготовить закуску из лаваша с тунцом, понадобятся следующие ингредиенты:

лаваш — 1 тонкий лист;

тунец консервированный (в масле или в собственном соку) — 180 грамм;

помидор — 1 штука;

сыр твердый — 100 грамм;

яйца — 3 штуки;

сметана — 5 столовых ложек;

масло подсолнечное — три столовые ложки;

пучок свежего укропа;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Помидор нарезать маленькими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке, а укроп мелко нарезать. С консервированного тунца слить жидкость. Если куски рыбы целые, размять их вилкой. В миске соединить подготовленные ингредиенты: сыр, помидоры, яйца, рыбу и укроп. Добавить сметану, щепотку соли и черного молотого перца все аккуратно перемешать.

На рабочей поверхности расстелить лаваш и разрезать его на полосы толщиной примерно 8-9 сантиметров. На каждую полоску лаваша с одного края выложить 1/5 часть начинки. Придерживая начинку, один из углов полоски лаваша соединить с противоположной стороной полоски так, чтобы получился треугольник.

Получившийся треугольник поместить на свободную часть лаваша, закрывая начинку еще с одной стороны. Переворачивать треугольник в разные стороны, пока не получится треугольный пирожок с закрытой со всех сторон начинкой. Таким образом сформировать все полоски лаваша с начинкой.

Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и обжарить пирожки из лаваша на среднем огне примерно по 1 минуте с каждой стороны. Готовые треугольники из лаваша с тунцом украсить листьями зелени и подать к столу еще теплыми.

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