Чем полезен тунец: рекомендации и рецепт

Польза тунца просто впечатляет. В шутку французы называют мясо этой рыбы «морской телятиной». А еще — это один из самых диетических продуктов в мире.
Полезные свойства тунца
Тунец считают самой популярной рыбой в мире. Его мясо обладает нежным и насыщенным вкусом. Но главная ценность тунца в его полезных свойствах: он содержит почти все полезные витамины и микроэлементы необходимые человеку. Например, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, йод, железо, цинк, медь, марганец, фтор, хром и многое другое. И это уже не говоря о самом полезном веществе — Омега3. Если есть тунец один или два дня в неделю можно заметно улучшить самочувствие организма:
- состояние кожи и слизистой оболочки;
- работу нервной системы и пищеварения;
- нормировать сахар в крови;
- предотвратить сердечно-сосудистые заболевания;
- улучшить работу мозга;
- сохранить зрение.
Низкая калорийность тунца будет к месту тем, кто сидит на строгой диете по стоянию здоровья или придерживается правильного питания. В мясе этой рыбы около 25% белка, а это больше, чем в любой другой рыбе. Самый жирный вид тунца — альбакор или голубоперый тунец. Самый постный — атлантический тунец, его чаще всего консервируют.
Чем вреден тунец
Если тунцом питаться регулярно, можно получить отравление. Дело в том, что тунец хищная рыба, которая питается мелкими рыбешками. И таким образом может накапливать в своем организме ртуть. Поэтому в неделю рекомендуется есть не больше 1-2 порций. Он также вреден людям с проблемами щитовидной железы (из-за большого количества йода) и тем, кто страдает артериальным давлением и заболеванием почек (высокое содержание соли).
Рецепт: тунцовый салат в лаваше
Чтобы приготовить закуску из лаваша с тунцом, понадобятся следующие ингредиенты:
- лаваш — 1 тонкий лист;
- тунец консервированный (в масле или в собственном соку) — 180 грамм;
- помидор — 1 штука;
- сыр твердый — 100 грамм;
- яйца — 3 штуки;
- сметана — 5 столовых ложек;
- масло подсолнечное — три столовые ложки;
- пучок свежего укропа;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и натереть на крупной терке. Помидор нарезать маленькими кубиками. Сыр натереть на мелкой терке, а укроп мелко нарезать. С консервированного тунца слить жидкость. Если куски рыбы целые, размять их вилкой. В миске соединить подготовленные ингредиенты: сыр, помидоры, яйца, рыбу и укроп. Добавить сметану, щепотку соли и черного молотого перца все аккуратно перемешать.
На рабочей поверхности расстелить лаваш и разрезать его на полосы толщиной примерно 8-9 сантиметров. На каждую полоску лаваша с одного края выложить 1/5 часть начинки. Придерживая начинку, один из углов полоски лаваша соединить с противоположной стороной полоски так, чтобы получился треугольник.
Получившийся треугольник поместить на свободную часть лаваша, закрывая начинку еще с одной стороны. Переворачивать треугольник в разные стороны, пока не получится треугольный пирожок с закрытой со всех сторон начинкой. Таким образом сформировать все полоски лаваша с начинкой.
Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и обжарить пирожки из лаваша на среднем огне примерно по 1 минуте с каждой стороны. Готовые треугольники из лаваша с тунцом украсить листьями зелени и подать к столу еще теплыми.
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