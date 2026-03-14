Ключевые моменты:

Сегодня, в субботу, 14 марта, в Одессе прошли памятные мероприятия ко Дню украинского добровольца.

Одесситы возложили цветы на Западном кладбище и у памятных мест в парке Шевченко.

В церемониях приняли участие ветераны, военные, представители власти и жители города.

Ко Дню украинского добровольца в Одессе состоялся памятный автопробег.

День добровольца отмечают в память о тех, кто добровольно стал на защиту Украины с 2014 года и во время полномасштабной войны.

Автопробег памяти: от Западного кладбища до парка Шевченко

Одним из ключевых событий дня стал масштабный памятный автопробег. Его организовал Департамент по делам ветеранов совместно с общественными организациями «Жить жизнью» и «Живые в сердцах».

Колонна автомобилей стартовала от Западного кладбища – места, где покоятся многие защитники Одессы. Участники акции почтили память павших героев минутой молчания и общей молитвой.

Следующей точкой маршрута стала Стена памяти на улице Пастера, а финальным пунктом – Аллея Героев в парке Шевченко. Мероприятие стало символом единства одесситов и бесконечной благодарности тем, кто отстаивает свободу страны.

«Шли не за славой, а по совести»

В торжественном возложении цветов на Аллее Героев приняли участие ветераны, руководство города и области, представители духовенства и сотни горожан.

Как отметил капеллан-волонтер и ветеран 68-го отдельного стрелкового батальона Артем Филипенко, именно добровольцы стали тем фундаментом, благодаря которому Одесса и Украина выстояли в критические дни 2022 года.

«Доброволец – это человек, который становится на защиту государства по зову своей идентичности и совести. В тот момент никто не думал о материальном обеспечении или славе. Люди просто понимали: так надо. Одесса существует сегодня благодаря тем, кто в 22-м году без подготовки взял в руки оружие», – поделился воспоминаниями ветеран.

День добровольца: чем важна эта дата

День украинского добровольца был установлен Верховной Радой в 2017 году. Дата 14 марта выбрана в память о событиях 14 марта 2014 года, когда первые 500 бойцов Самообороны Майдана отправились на учебный полигон, чтобы сформировать первый добровольческий батальон для защиты восточных рубежей Украины.

В 2022 году история повторилась в еще большем масштабе: десятки тысяч украинцев оставили мирную жизнь и составили основу Сил территориальной обороны ВСУ, удерживая фронт в самые сложные месяцы.

Вечная память всем, кто не вернулся с поля боя. Слава украинским добровольцам!