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Под удар российских дронов в акватории Черного моря попали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы.

Вечером на одном из поврежденных судов нашли мертвым украинского моряка.

Несколькими волнами беспилотников враг также атаковал юг Одесской области.

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сегодня днем, 10 июня, вражеские беспилотники атаковали в акватории Черного моря два сухогрузных судна под флагами Барбадоса и Панамы. Оба балкера в момент удара двигались по Украинскому морскому коридору.

Позже стали известны трагические подробности обстрела гражданского флота. По данным источников издания «Думская», на одном из пострадавших судов – PROPUS (под флагом Панамы), которое следовало из Болгарии в порт Одессы, вечером скончался член экипажа. 63-летнего гражданина Украины нашли в каюте без признаков жизни. Предварительной причиной смерти медики называют сердечную недостаточность. Не исключено, что роковую роль сыграл сильнейший стресс, который мужчина пережил во время атаки дронов.

Параллельно с этим армия РФ направила несколько волн ударных БпЛА на юг Одесской области. По информации ОВА, там под удары попали гражданские объекты и объекты энергетической инфраструктуры. На этих локациях, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас на поврежденных наземных объектах работают все соответствующие службы, которые устраняют последствия вражеских ударов.

Напомним, в ночь на 10 июня враг атаковал Одессу ударными дронами. В результате атаки пострадала 46-летняя женщина и двое детей. В многоэтажке полностью выгорела квартира на 5 этаже, а в другом доме повреждены фасад и остекление квартиры на 11-м этаже.

Фото иллюстративное, Reuters