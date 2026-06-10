Ключевые моменты:
- Под удар российских дронов в акватории Черного моря попали два сухогруза под флагами Барбадоса и Панамы.
- Вечером на одном из поврежденных судов нашли мертвым украинского моряка.
- Несколькими волнами беспилотников враг также атаковал юг Одесской области.
Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сегодня днем, 10 июня, вражеские беспилотники атаковали в акватории Черного моря два сухогрузных судна под флагами Барбадоса и Панамы. Оба балкера в момент удара двигались по Украинскому морскому коридору.
Позже стали известны трагические подробности обстрела гражданского флота. По данным источников издания «Думская», на одном из пострадавших судов – PROPUS (под флагом Панамы), которое следовало из Болгарии в порт Одессы, вечером скончался член экипажа. 63-летнего гражданина Украины нашли в каюте без признаков жизни. Предварительной причиной смерти медики называют сердечную недостаточность. Не исключено, что роковую роль сыграл сильнейший стресс, который мужчина пережил во время атаки дронов.
Параллельно с этим армия РФ направила несколько волн ударных БпЛА на юг Одесской области. По информации ОВА, там под удары попали гражданские объекты и объекты энергетической инфраструктуры. На этих локациях, к счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас на поврежденных наземных объектах работают все соответствующие службы, которые устраняют последствия вражеских ударов.
Напомним, в ночь на 10 июня враг атаковал Одессу ударными дронами. В результате атаки пострадала 46-летняя женщина и двое детей. В многоэтажке полностью выгорела квартира на 5 этаже, а в другом доме повреждены фасад и остекление квартиры на 11-м этаже.
Фото иллюстративное, Reuters