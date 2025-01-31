Тренировки проходят с целью поддержания физической подготовки и оттачивания техник подводных работ. Специалисты практикуются в проведении поисково-спасательных операций, обезвреживании опасных предметов и других задачах, которые могут понадобиться во время реальных вызовов.

По словам спасателей, тренировочные мероприятия помогают не только улучшить профессиональные навыки, но и закаляют организм к работе в экстремальных условиях. Учения продолжаются в плановом режиме, что позволяет поддерживать высокий уровень готовности к любым ситуациям.Ранее мы рассказывали, как одесские пограничники ночью в тумане сбивали «Шахеды»