Медовый Спас: как привлечь достаток и счастье?

Ежегодно 14 августа православные христиане отмечают первый из трех Спасов — Медовый, который празднуют в первый день Успенского поста. Его называют также праздником Маковея и Спасом на водах. Почему этот праздник имеет такие странные названия, кто такой Маковей и какие обычаи нужно соблюдать в этот день?

Почему на Медовый Спас святят мак?

В августе православные христиане отмечают три больших праздника — Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Все эти праздники посвящены Иисусу Христу — Спасителю, и потому называются Спасами. Впрочем, это народное название, в церковном мире эти праздники называются по-другому. Например, Медовый Спас, который мы будем отмечать в середине августа, носит название празднества Всемилостивому Спасу Христу, Пресвятой Богородице и Изнесения честных древ животворящего Креста Господня.

Другое название праздника — Маковей — связано с днем памяти семи мучеников Маккавеев и их матери Соломонии. Они были замучены язычниками за отказ есть свинину, которую те приносили в жертву своим идолам. Эта история вдохновила Иуду Маккавея поднять восстание против правителя-язычника Эпифана и указов, которые запрещали еврейские религиозные традиции. Позже в народном сознании это имя по созвучию ассоциировалось с маком, который созревал как раз в это время, и поэтому день 14 августа иногда называют Маковеем.

Еще одно название праздника — Спас на водах. В старину в это время в церкви освящали воду, святили ее в колодцах и водоемах. По преданию, именно в этот день принял крещение князь Владимир.

С эпидемиями боролись, освящая воду

История праздника началась еще в IX веке в Константинополе. Август всегда считался самым жарким месяцем года, и в это время обычно быстро распространялись инфекционные заболевания, начинались эпидемии. Чтобы предотвратить гибель людей, из сокровищницы императора выносили крест, на котором был распят Христос. С этим крестом обходили весь город, а затем в храме Святой Софии освящали воду для исцеления от болезней. Именно этот обычай и дал церковное название празднику — Изнесения честных древ животворящего Креста Господня, то есть «вынесения» чудотворного креста из сокровищницы.

Уже в средневековье стало традицией освящать в храме овощи и фрукты, чтобы получить благословение высших сил на сбор урожая. Однако в начале августа многие плоды только дозревали, и поэтому в церковь для освящения стали приносить мед, которого в это время было с избытком. Позже появилась традиция готовить на этот праздник постную выпечку с маком и медом.

Вяжем «маковейчик» и загадываем желание

В этот день принято помогать нуждающимся, да и вообще совершать добрые дела. Хотя добро нужно творить в любое время, но, по поверью, все то, что вы совершили на Спас, вернется к вам в течение года сторицей. Это касается даже отношения к животным.

В этот день принято посещать храм, чтобы помолиться и освятить мед и мак. Кроме того, можно принести для освящения так называемый «маковейчик» из 17 трав и цветов. В букет обычно включают полынь, мяту, душицу, овес, горечавку, мак, зверобой и другие травы, по желанию. Считается, что такой «маковейчик» защищает дом от невзгод, если хранить его до следующего Спаса.

В народе существовало много примет и поверий, связанных с этим днем. Например, считается, что если съесть первую ложку освященного меда и при этом загадать желание, то оно обязательно сбудется.

Согласно еще одному поверью, весь год в баночку из-под меда нужно складывать монетки, а на следующий Медовый Спас отдать их нуждающимся. Таким образом можно привлечь счастье и достаток.

Чего нельзя делать на Спас?

С Медового Спаса у православных начинается Успенский пост. Он очень строгий, поэтому в течение двух недель нужно полностью исключить продукты животного происхождения. Кроме этого, на Спас нельзя:

— ругаться, сквернословить, тем более желать зла ближнему,

— заниматься домашними делами и работать на приусадебном участке,

— отказывать в помощи или в милостыне.

Со следующего года даты праздников изменятся

На Поместном Соборе ПЦУ в июле было принято решение о переходе на новоюлианский календарь. Это значит, что даты праздников будут смещены на 13 дней назад. При этом Пасху, Вербное воскресенье, Вознесение и Троицу мы будем отмечать по-прежнему. А вот День семи мучеников Маккавеев, или Медовый Спас, в следующем году переместится на 1 августа. Новоюлианский календарь начнет действовать с нового церковного года, то есть с 1 сентября.

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