Медовий Спас: як залучити достаток та щастя?

Щороку 14 серпня православні християни відзначають перший із трьох Спасів – Медовий, який святкують у перший день Успенського посту. Його називають також святом Маковея та Спасом на водах. Чому це свято має такі дивні назви, хто такий Маковей і яких звичаїв потрібно дотримуватися цього дня?

Чому на Медовий Спас святять мак?

У серпні православні християни відзначають три великі свята – Медовий, Яблучний і Горіховий Спас. Всі ці свята присвячені Ісусу Христу – Спасителю, і тому називаються Спасами. Втім, це народна назва, у церковному світі ці свята називаються інакше.

Наприклад, Медовий Спас, який ми відзначатимемо в середині серпня, носить назву святкування Всемилостивому Спасу Христу, Пресвятій Богородиці та Винесення чесних древ життєдайного Хреста Господнього.

Інша назва свята – Маковей – пов’язана з днем пам’яті семи мучеників Маккавеїв та їх матері Соломонії. Вони були замучені язичниками за відмову їсти свинину, яку ті приносили в жертву своїм ідолам. Ця історія надихнула Юду Маккавея підняти повстання проти правителя-язичника Епіфана та указів, які забороняли єврейські релігійні традиції. Пізніше у народній свідомості це ім’я за співзвуччям асоціювалося з маком, який дозрівав якраз у цей час, і тому день 14 серпня іноді називають Маковеєм.

Ще одна назва свята – Спас на водах. За старих часів у церкві освячували воду, святили її в колодязях і водоймах. За переказами, саме цього дня прийняв хрещення князь Володимир.

З епідеміями боролися, освячуючи воду

Історія свята почалася ще в IX столітті в Константинополі. Серпень завжди вважався спекотним місяцем року, і в цей час зазвичай швидко поширювалися інфекційні захворювання, починалися епідемії. Щоб запобігти загибелі людей, із скарбниці імператора виносили хрест, на якому був розіп’ятий Христос. З цим хрестом обходили все місто, а потім у храмі Святої Софії освячували воду для зцілення хвороб. Саме цей звичай і дав церковну назву святу — Винесення чесних дерев животворного Хреста Господнього, тобто «винесення» чудотворного хреста зі скарбниці.

Уже в середньовіччі стало традицією освячувати в храмі овочі та фрукти, щоб отримати благословення вищих сил на збирання врожаю. Однак на початку серпня багато плодів тільки дозрівали, і тому до церкви для освячення почали приносити мед, якого в цей час було надмірно. Пізніше з’явилася традиція готувати на це свято пісну випічку з маком та медом.

В’яжемо «маковійчик» і загадуємо бажання

Цього дня прийнято допомагати нужденним, та й взагалі робити добрі справи. Хоча добро треба творити у будь-який час, але, за повір’ям, все те, що ви зробили на Спас, повернеться до вас протягом року сторицею. Це стосується навіть ставлення до тварин.

Цього дня прийнято відвідувати храм, щоб помолитися та освятити мед та мак. Крім того, можна принести для освячення так званий «маковійчик» із 17 трав та квітів. У букет зазвичай включають полин, м’яту, материнку, овес, тирлич, мак, звіробій та інші трави, за бажанням. Вважається, що такий «маковик» захищає будинок від негараздів, якщо зберігати його до наступного Спаса.

У народі існувало багато прикмет і повір’їв, пов’язаних з цим днем. Наприклад, вважається, що якщо з’їсти першу ложку освяченого меду і при цьому загадати бажання, воно обов’язково здійсниться.

Згідно ще одному повір’ю, весь рік у баночку з-під меду потрібно складати монетки, а на наступний Медовий Спас віддати їх нужденним. Таким чином можна залучити щастя та достаток.

Чого не можна робити на Спас?

З Медового Спасу у православних починається Успенський піст. Він дуже строгий, тому протягом двох тижнів слід повністю виключити продукти тваринного походження. Крім цього, на Спас не можна:

– лаятися, поганословити, тим більше бажати зла ближньому,

– займатися домашніми справами та працювати на присадибній ділянці,

– відмовляти в допомозі або в милостині.

З наступного року дати свят зміняться

На Помісному Соборі ПЦУ в липні було прийнято рішення про перехід на новоюліанський календар. Це означає, що дати свят буде зміщено на 13 днів тому. При цьому Великдень, Вербну неділю, Вознесіння та Трійцю ми відзначатимемо як і раніше. А ось День семи мучеників Маккавеїв, або Медовий Спас, наступного року переміститься на 1 серпня. Новоюліанський календар почне діяти з новогорокового року, тобто з 1 вересня.

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