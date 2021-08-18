Наши традиции: Яблочный Спас и Ореховый Спас

В августе православные отмечают три Спаса: Медовый – его праздновали 14 августа, Яблочный – он приходится на 19 августа и Ореховый, который приходит в конце лета – 29 августа.

Все три праздника относятся к Спасителю и имеют свою историю и традиции. Как себя вести и что подать на стол в дни второго и третьего Спасов? Вспоминаем обычаи наших предков.

Яблочный Спас: печем пироги и поминаем усопших

Яблочный Спас всегда празднуют 19 августа. У него есть несколько названий – «Великий Спас», «Второй Спас», «Спас на горе», «Средний Спас», «Праздник первых плодов» или «Первые осенины». Праздник зародился в христианских странах и, согласно народным приметам, символизирует наступление осени и сбор урожая – яблок и винограда. В церковном календаре это праздник Преображения Господня, что связано с описанным в Евангелиях таинственным преображением Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками.

В этот день принято освящать в храмах яблоки и виноград. Кстати, поэтому в народе до второго Спаса плоды нового урожая есть не принято. После освящения фрукты можно раздать как поминальное угощение – таким образом помянуть усопших. Также хозяйки готовят на праздник разнообразные блюда из яблок и винограда: пекут пироги и пирожки, варят варенье, делают салаты и десерты. Кстати, еще в этот день не рекомендуют заниматься уборкой или тяжелой работой, а также обижаться и конфликтовать.

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Ореховый Спас: освящаем воду и выпекаем хлеб

За Яблочным Спасом следует Ореховый. В народе его еще называют «Хлебный Спас», «Посевной Спас», «Спас на холстах». Ежегодно он выпадает на 29 августа. Третий Спас говорит о возникновении первой иконы Иисуса Христа, которая известна как Нерукотворный образ. Сначала образ хранился в городе Эдесса, а впоследствии был перенесен в Константинополь. Перенесение это и было совершено 29 августа. А вот «ореховым» праздник называется, потому что к этому времени уже созревают орехи, «хлебным» – потому что оканчивается жатва.

Как и в дни других Спасов, в этот день традиционно ходят в церковь, где освящают воду, фрукты и обязательно орехи. Еще на «Ореховый Спас» освящают колодцы и другие источники воды. Считается, что вода даст крепкое здоровье и защитит от недоброго глаза на весь год. Главными блюдами на праздничном столе считаются те, что сделаны из муки, а также мед, яблоки и, конечно, орехи.

Что касается примет, то на третий Спас нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. В праздник принято угощать сирот, бедных, больных и бездомных.

Соблюдаем Успенский пост

Стоит отметить, что Яблочный Спас по церковному календарю выпадает на Успенский пост. Он установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа. Длится пост две недели – с 14 по 27 августа. Во время него нельзя есть мясные и молочные продукты, а также яйца. А вот на Спаса дозволяется есть рыбу.

Что приготовить на Яблочный и Ореховый Спас

Яблоко в тесте

Слоеное тесто – 200 г, яблоки – 2 шт., сахар – столовая ложка, ванильный сахар, лимонный сок и молотая корица – по чайной ложке.

Яблоко разрезать пополам, а затем аккуратно нарезать тонкими ломтиками. В сотейник налить два стакана воды, добавить сахар с лимонным соком. После опустить в кипяток яблоки на пару минут, чтобы они стали более пластичными. Тесто тонко раскатать и нарезать полосками по одному сантиметру шириной. Разложить ломтики яблок на полоски теста вдоль таким образом, чтобы один заходил на другой, шкуркой в одну сторону (примерно 5-7 ломтиков). Свернуть полоску в рулетик – должна получиться розочка. Посыпать розочки ванильным сахаром и корицей. Выложить их на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Морковная запеканка с орехами

Морковь – 1 кг, манная крупа – 300 г, яблоки – 300 г, лимон – 1 шт., сливочное масло – 100 г, яйца – 2 шт., орехи – 100 г, сахар – 2 столовые ложки, молотая корица – чайная ложка, соль – по вкусу.

Очищенную морковь натереть на крупной терке и потушить на сливочном масле в кастрюле. Когда морковь станет мягкой, высыпать в нее манную крупу, посолить, хорошо размешать и сразу же, помешивая, добавить взбитые яйца, дробленые орехи, сахарный песок и корицу. После уложить морковную массу на смазанный маслом противень, поверх натереть на крупной терке лимон (вместе с кожурой, но без косточек) и очищенные яблоки, украсить дроблеными орехами, смешанными с сахарным песком. Выпекать при средней температуре. Подать морковную запеканку со сливками или сметаной.

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