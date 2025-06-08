Святая Троица: что символизирует этот день

День святой Троицы чтит одно из важнейших событий для христиан – схождение Святого Духа на апостолов.

Это произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. В этот день группа апостолов собралась на горе помолиться, когда на них сошел Святой Дух в виде огненных языков, после чего они получили дар проповедников и смогли говорить на языках разных народов. Благодаря этому они разошлись по миру, чтобы нести Слово Божье.

Перед этим праздником отмечалось Вознесение Господне, во время которого Иисус Христос дал наставление идти и проповедовать всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уже после Пятидесятницы апостолы свидетельствовали своей верой, проповедью и крещением, что Святая Троица действительно существует.

Название «Троица» связано с представлением о триединстве Бога: Бог Отец; Бог Сын и Святой Дух.

Именно в этот день начала существование новозаветная церковь – тело Христово, в котором Христос является главой, а верующие – членами, соединенными Духом Святым. Поэтому Пятидесятница считается днем рождения церкви.

Праздник Троицы был официально утвержден в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе.

Почему Троицу называют Зеленым воскресеньем

В народе Троицу называют Зеленым воскресеньем, поскольку этот праздник объединил христианскую веру и дохристианские традиции. Именно в это время наши предки завершали весенний цикл и приветствовали начало лета, в честь чего украшали свои дома ветками и зеленью, а также чествовали предков и просили природу об урожае.

Эти обычаи слились с церковными, и теперь украшение домов зеленью символизирует обновление, жизнь и действие Святого Духа.

Что можно делать на Троицу

Украинские традиции празднования Троицы богаты и колоритны, сочетают церковные обряды с народными обычаями:

накануне Троицы, в Троицкую родительскую субботу, вспоминают умерших родственников, посещают кладбища и заказывают поминальные службы;

также в канун большого праздника храмы и дворы украшают зелеными ветвями деревьев (где-то – зеленой липой, а где-то – кленом или даже дубом), травами и цветами. Эта зелень символизирует животворную силу Святого Духа и расцвет жизни;

в храмах во время праздничного богослужения освящают принесенные зеленые ветви, которые потом сохраняют в течение года как оберег;

раньше украинцы плели на Троицу венки, а молодежь пела, водила хороводы и просто веселилась. Поскольку поста в этот день нет, можно накрыть праздничный стол с различными вкусностями;

а еще в древности на праздник в народе существовала традиция посылать сватов. Считалось, что, если обручиться на Троицу, а свадьбу сыграть на Покров (1 октября по новоюлианскому календарю) жизнь супругов будет счастливой.

Чего нельзя делать на Троицу

В то же время, как и в другие большие церковные праздники, на Троицу существуют определенные запреты, которых верующие стараются придерживаться. В этот день запрещено:

заниматься тяжелым физическим трудом, работать на земле (копать, сажать), шить, вязать, стирать;

генеральную уборку дома также желательно отложить на другой день;

также запрещена ругань, нельзя ссориться, нельзя проявлять ненависть. Этот день рекомендуется провести в мире и согласии, избегая ссор, обид и негативных эмоций;

нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

и еще в этот день, как и в любой другой, церковь запрещает любые гадания.

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