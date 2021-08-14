Сегодня Медовый Спас: что нельзя делать православным?

Сегодня, 14 августа, православные отмечают происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. В народе этот праздник называют Медовым Спасом.

Праздник установили в 9 веке в память о спасении Константинополя от эпидемии инфекционных заболеваний. В те времена появилась традиция выносить часть креста, на котором был распят Иисус, и освящать им различные места и предлагать народу для поклонения.

В наши дни священники также выносят крест для поклонения, освящают воду и мёд. Поэтому в народе праздник называют Медовым Спасом. Прихожане также для освещения приносят красный мак и другие цветы. Освященные букеты – «маковейчики» – высушивают и хранят в доме в качестве оберега.

В этот же день начинается Успенский пост, установленный перед Преображением Господнем и Успением Божией Матери. Он длится с 14 по 27 августа.

Что нельзя делать на Медовый Спас?

В этот праздник не рекомендуется заниматься работой по дому, рукоделием, шумно отмечать, громко говорить, сквернословить и ссориться.