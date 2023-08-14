Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: чем молодой специалист отличается от опытного?

Анекдот дня: чем молодой специалист отличается от опытного?

Утро доброе, Одесса и одесситы! Надеемся, выходные вы провели хорошо и будет что вспомнить на предстоящей трудовой неделе?

Ну а сейчас встаем, глотаем завтрак, пьем утренний кофе – и вперед, к трудовым свершениям!.. Ведь наша цель – стать опытными специалистами, верно?

О чем это мы? Читайте наш традиционный одесский анекдот:

– Семен Моисеевич, скажите, чем отличается молодой специалист от опытного?

– Яша, это просто! Молодой специалист не умеет работать, а опытный – умеет не работать.

Молодой специалист, карикатура

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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