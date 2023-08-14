Одессу атаковали дроны-камикадзе и ракеты: уничтожен гипермаркет FOZZY, загорелось общежитие (фото, видео) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня ночью, 14 августа, россияне трижды атаковали Одессу. По городу было выпущено несколько волн дронов-камикадзе и ракеты морского базирования «Калибр». Из -западения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В результате полностью сгорел крупный гипермаркет, был пожар в общежитии, во многих домах выбиты окна, двери, пострадали три человека.

Как сообщают в ОК «Юг», во время атаки на Одессу и область враг применил две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа «Калибр».

Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены.

Но в результате сбития ракет, которые враг направил в центр Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений. Также произошел большой пожар в гипермаркете «FOZZY».

На месте всю ночь работали пожарные. В городе чувствовался запах гари и дыма.

Утром местные телеграм-каналы опубликовали видео с последствиями пожара в гипермаркете.

Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, повреждены припаркованные рядом автомобили.

На двух объектах вспыхнули пожары. Пожарные работают над их ликвидацией.

Предварительно известно о трех пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.

Силы воздушной обороны ВСУ сообщают, что к утру, 14 августа, уничтожены все 15 дронов-камикадзе, 8 «Калибров», которые были направлены в Одессу и область.

А также наши защитники сбили вертолет на Бахмутском направлении.

Обновлено.

10:00:

В Одесском горсовете сообщили, что во время ночной атаки по Одессе пострадали 7 учебных заведений. 6 в Приморском районе и 1 в Хаджибейском. В детских садах, школах и центрах развития повреждены окна и двери. Проводятся работы по ликвидации последствий.

Также местные телеграм-каналы показывают последствия российских обстрелов. Улицы усыпаны осколками стекла.

Также некоторые автолюбители после сегодняшней ночи остались без автомобилей.

В результате ночных обстрелов россией, прокуратура начала досудебное расследование.

Повреждены многоквартирные дома, торговые объекты, учебные заведения, офисные помещения и автомобили.

Обзор продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах работают правоохранители.

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