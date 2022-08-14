В Одессе Маковей! (фоторепортаж)

14 августа православные празднуют Медовый Спас. В этот день начинается Успенский пост, когда собирают и святят мед. Второе название праздника — Маковей. В этот день поминали ветхозаветных мучеников Маковеев, которые в 166 году до рождения Христа приняли мученическую смерть за свою веру.
При церквях, как и в мирное время, образовались стихийные рыночки, предоставляющие тематический ассортимент.
Это и совсем скромные букетики мака, и роскошные венки и плетёнки. Продают и традиционные веники, чтобы пар был действительно лёгким.
Цены тоже радуют разнообразием: от 10 до 300-400 грн. Так что все верующие одесситы и гости города могут позволить себе «прикоснуться» к духовному.
А одесские атеисты могут улыбнуться, глядя на церковнослужителей, которые украдкой плещут себе на лица святую воду — уж очень жаркий денёк!
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