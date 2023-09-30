Война, день 584: оккупантов стало меньше на 470 единиц

В субботу, 30 сентября 2023 года, начались пятьсот восемьдесят четвертые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновений. Всего враг нанес 6 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Кроме того, сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131».

Кроме того, под авиаудыры врага попали: Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково, Копанки Харьковской области; Новоселовское, Невское Луганской области; Заречное, Спорное, Серебрянка, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Таврия» на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Работино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 13 артиллерийских средств, состав боеприпасов и станцию РЭБ противника.

Согласно представленной инфографике, по состоянию на утро 30 сентября Силы обороны уничтожили 470 оккупантов, 38 артиллерийских систем и 15 дронов оперативно-тактического уровня, а также 4 танка, 12 боевых бронированных машин, 2 реактивные системы залпового огня, 18 единиц автомобильной техники и две – спецтехники.