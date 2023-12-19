Знаменитому рынку «7 километр» исполнилось 34 года: история создания и интересные факты (фото, видео)

История одесского промрынка «7 километр»

Промтоварный рынок начинает отсчет своей истории с 19 декабря 1989 года. Именно тогда первые кооператоры со Староконного рынка Одессы были выдворены за город, на 7-ой километр, где располагались кукурузные поля.

Предприниматели стали торговать на нем редкими и дефицитными товарами, которые невозможно было найти в 90е годы в Украине: от эксклюзивных джинсов, привезенных моряками из-за границы, до товаров широкого потребления. Тогда еще промрынок называли “толчком” потому что это было место, где всегда толкутся люди.

Предприниматели тех лет рассказывают, что они начинали торговать на картонках и газетках. Приезжал кто-то раньше и занимал место обязательно (клали газету или картонку- это означало, что место занято) или давали немного денег людям без определенного места жительства, чтобы они пораньше заняли «хорошее» место. За это платили около 5 рублей.

Размещали товар на газетках или на маленьких тачках. Товар, в основном, перекупали у моряков, они привозили ткань, туфли «саламандер», джинсы. Позже появились предприимчивые ребята, они в старое одеяло заворачивали большую куклу и наматывали на эту конструкцию дорогую люрексную ткань метров 5 или 6, а продавали как целый рулон (25-30 метров).

Также на рынке в 90х-00 очень активно работали карманники и их всегда покрывала милиция, так как была с ними в доле. В конце каждого рабочего дня собрались “щипачи” и делились милицией, чтобы последние их не трогали, а карманники продолжали заниматься дальше своей деятельностью.

Еще была такая тема: подкидывали кошелек и впереди проходящему человеку говорили: “У вас кошелек выпал”, он отвечал, что это не его, но ему говорили “Нет, точно видел, что выпал у вас из кармана”. И начинали “всучивали” ему этот кошелек. Когда человек брал в руки его, то появлялся “хозяин” кошелька и говорил, что в нем не хватает денег в нем и начинали “шуршать” по карманам у того, кто поднял его и забирали все деньги у этого бедного прохожего.

Также есть на промрынке печальные истории. Одну из них рассказывают “старожилы” 7км: в начале 2000-х одна девушка, которая работала на контейнерах, отдала оптовому покупателю вместе с товаром кассу (около 30 тысяч долларов). И когда обнаружила пропажу не выдержала и повесилась в своем контейнере, так как думала, что эти деньги кто-то украл. На следующий день покупатель вернул все деньги.

Для удобства и безопасности продавцов и покупателей, участок торговли был огражден, потом- заасфальтирован. Затем было принято решение о сооружении металлических торговых столов и навесов – так возникла первая торговая площадь «7-го километра», в дальнейшем получившая название «Поле чудес». Позже знаменитый рынок стал обрастать торгово-складской инфраструктурой.

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Предпринимателей начинали официально оформлять, выдавали места и номера.

«7 километр» стал первым официальным масштабным промтоварным рынком на просторах СССР, получившим официальный статус. Уже после распада СССР, по его опыту образовывались другие рынки, такие, например, как «Черкизовский» в Москве или «Барабашова» в Харькове.

Сегодня это огромный комплекс, раскинувшийся на сотне с лишним гектаров – с собственной автостанцией и восемью паркингами, отделением полиции, пожарной частью, банком, подстанцией скорой помощи и тремя медпунктами, почтой, десятками ресторанов и кафе, где подают блюда самых разных мировых кухонь. Здесь можно встретить уроженцев всех континентов Земли, кроме Антарктиды, услышать десятки языков и наречий, купить самые экзотические товары.

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Интересные факты о промрынке

ООО «Промтоварный рынок» «7-ой километр» — крупнейший в Европе и Украине. Застроенная территория составляет 75 гектаров и ещё более 40 га в настоящее время осваиваются.

Администрация ООО «Промтоварный рынок» – свыше 1100 человек (около 400 – работники охраны).

Ежегодно предприятие перечисляет свыше 120 миллионов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

На крышах контейнерного комплекса Промтоварного рынка размещена самая большая реклама в мире. На создание гигантской надписи «7 км» было затрачено 13 тонн краски, а общая ее площадь — около 73 тысяч квадратных метров. Размер букв —135 метров, длина надписи — 405 метровв длину и 108 метровв ширину. Благодаря этому, надпись «7 км» видно из космоса. При помощи всемирно известного картографического сервиса Google Earth, ее можно рассмотреть с высоты более чем 40 км. А из самолетов, пролетающих над территорией Украины, надпись видна очень отчетливо. Космический снимок одесского Промтоварного рынка сделан спутником 23 августа 2013 года. После чего он был получен корпорацией Google для обработки и программирования для внесения на «Виртуальный глобус». Также новое изображение появилось и на картах ВИКИмэпия.

Для удобства в навигации для посетителей рынка, улицы контейнерных торговых комплексов раскрашены в различные цвета.

На рынке работают представители около 30-ти национальностей.

Как сообщала «Одесская жизнь», за «7-й километр» долго шла война двух групп влияния. С одной стороны — Виктор Добрянский и бывший совладелец рынка Денис Волошин. С другой — нынешние контролирующие рынок владельцы Виктор Мельничук и кипрская компания «KITTEP LIMITED», которую связывают со скандальными бизнесменами Иваном Аврамовым и Юрием Иванющенко. Позже Виктора Добрянского нашли мертвым на Трассе здоровья.