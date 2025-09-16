Ключевые моменты:

Оборудование оснащено технологией томосинтеза — 3D-маммографией, которая позволяет выявлять патологии на ранних стадиях.

Для записи на обследование необходимо электронное направление от врача.

Расширенные возможности диагностики

Оборудование Giotto Class 3D-C позволяет проводить маммографию с функцией томосинтеза — это 3D-исследование, которое предоставляет подробный снимок тканей груди и существенно повышает шанс выявить изменения на целенаправленно раннем этапе.

Объективный маммограф повышает точность диагностики, снижает вероятность ложных результатов и обеспечивает комфорт во время исследования. Бесплатное обследование доступно для пациенток с электронным направлением от семейного или профильного врача.

Аналогичное современное оборудование уже работает и в других районах города:

в Киевском — КДЦ №20 (ул. Левитана, 62),

в Пересыпском — КДЦ №29 (пр. Князя Владимира Великого, 100).

Как записаться

Кабинет маммографии находится на 7-м этаже КДЦ городской клинической больницы №1 (ул. Болгарская, 38). Работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00.

Телефон для запису обстеження: 0800332301

Читайте также: