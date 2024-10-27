Новости Одессы и Одесской области

Что горело этой ночью в Одессе на Заставе и есть ли пострадавшие (фото, видео)

Что горело этой ночью в Одессе на Заставе и есть ли пострадавшие (фото, видео)

В управлении ГСЧС в Одесской области дали информацию о масштабном пожаре, который вспыхнул поздним вечером субботы, 26 октября 2024 года, в Хаджибейсклм районе Одессы в районе железнодорожной станции «Застава-2».

По данным спасателей, вечером в Одессе загорелось складское здание. К моменту прибытия пожарных пламя охватило все сооружение.

«Почти 9 часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар на площади 1500 кв. м. К счастью, пострадавших нет»,

– рассказали в ГСЧС.

Тушат пожар в Одессе

Масштабный пожар в Одессе, работа ГСЧС

В Одессе тушат большой пожар на складе, 26 октября 2024

Пожар тушили 50 спасателей ГСЧС с помощью 10 единиц техники, также была задействована и Ассоциация добровольных пожарных Украины – 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Сейчас на месте происшествия работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС для установления причины возгорания.

Кроме того, как пишет «Думская», из-за пожара в районе «Заставы-2», оказались заблокированными пассажиры электрички. Но сам поезд не горел и люди не пострадали.

По словам начальника производственного подразделения вокзальной станции «Одесса-главная» Олега Кудашкина, задержка в движении была из-за обрыва электросети.

«Была задержка из-за обрыва контактного провода, в течение короткого времени, работу контактных сетей удалось исправить и поезд продолжил свой путь»

– отметил Кудашкин.

Как сообщала «Одесская жизнь», поздним вечером 26 октября Одессу заволокло дымом и накрыло гарью от масштабного пожара.

Сообщалось, что этот пожар не был связан с прилетом по городу вражеской баллистической ракеты тем же вечером.

Читайте также: Масштабный пожар под Одессой: экологи подсчитали ущерб.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua