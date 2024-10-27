Что горело этой ночью в Одессе на Заставе и есть ли пострадавшие (фото, видео)

В управлении ГСЧС в Одесской области дали информацию о масштабном пожаре, который вспыхнул поздним вечером субботы, 26 октября 2024 года, в Хаджибейсклм районе Одессы в районе железнодорожной станции «Застава-2».
По данным спасателей, вечером в Одессе загорелось складское здание. К моменту прибытия пожарных пламя охватило все сооружение.
«Почти 9 часов понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар на площади 1500 кв. м. К счастью, пострадавших нет»,
– рассказали в ГСЧС.
Пожар тушили 50 спасателей ГСЧС с помощью 10 единиц техники, также была задействована и Ассоциация добровольных пожарных Украины – 1 единица техники и 4 человека личного состава.
Сейчас на месте происшествия работает опытно-испытательная лаборатория ГСЧС для установления причины возгорания.
Кроме того, как пишет «Думская», из-за пожара в районе «Заставы-2», оказались заблокированными пассажиры электрички. Но сам поезд не горел и люди не пострадали.
По словам начальника производственного подразделения вокзальной станции «Одесса-главная» Олега Кудашкина, задержка в движении была из-за обрыва электросети.
«Была задержка из-за обрыва контактного провода, в течение короткого времени, работу контактных сетей удалось исправить и поезд продолжил свой путь»
– отметил Кудашкин.
Как сообщала «Одесская жизнь», поздним вечером 26 октября Одессу заволокло дымом и накрыло гарью от масштабного пожара.
Сообщалось, что этот пожар не был связан с прилетом по городу вражеской баллистической ракеты тем же вечером.
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