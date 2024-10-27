Новости Одессы и Одесской области

Война, день 977: украинцам отключают свет из-за ночной атаки дронов

Война, день 977: украинцам отключают свет из-за ночной атаки дронов

Сегодня, в воскресенье, 27 октября 2024 года, начались 977-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции. Но наши защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу ощутимые потери.

Минус 41 вражеский беспилотник

По информации Воздушных сил, в ночь на 27 октября 2024 года противник атаковал 80 ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 27 октября подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БпЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны и еще один улетел в направлении Беларуси.

Напомним, вечером субботы, 26 октября, россияне атаковали Одессу балллистикой. В городе прозвучал сильный взрыв

Жители Сум остались без света

Сегодня, 27 октября, российские дроны атаковали Сумскую область, из-за чего в Сумах возникли перебои с электроснабжением.

Отметим, что массовые отключения по Украине пока не запланированы, однако граждан призывают быть готовыми к возможным зимним перебоям со светом.

В прифронтовых и тыловых областях, таких как Запорожская, Херсонская, Донецкая, власти уже принимают меры по установке резервных генераторов и когенерационных установок для обеспечения базовых потребностей населения в тепле и свете.

Россияне захватили населенный пункт в Запорожской области

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в том числе сбросил 124 управляемую авиабомбу (КАБ). Кроме этого, враг совершил более 4800 обстрелов, из них 208 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1600 дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командно-наблюдательных пункта, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и два орудия противника.

Продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои деревни и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиаударов 45 КАБ по собственной территории.

В то же время ресурс DeepState сообщает, что Рашисты захватили населенный пункт Левадное в Запорожской области.

Также враг продвинулся у Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки и Горняка.

А согласно аналитике Института изучения войны (ISW), оккупанты продвинулись в направлении Покровска в Донецкой области и ведут наступление в районе Курахово.

По информации ISW, оккупационная армия россии продолжает наступление на Покровск. Недавно захватчикам удалось продвинуться к востоку и юго-востоку от Покровска на фоне наступательных операций.

Также путинская армия ведет наступление в районе Курахово и Угледара.

ВСУ «отминусовали» еще 1440 оккупантов

Потери врага на 27 октября 2024

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1440 окупантов, сообщает Генштаб.

Потери противника в технике следующие:

  • 4 танка;
  • 23 бронемашины;
  • 39 артиллерийских систем;
  • 73 БпЛА;
  • 100 транспортных средств;
  • 1 единица спецтехники.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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