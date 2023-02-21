Как украинский язык стал одним из самых популярных в мире

21 февраля во всех странах отмечают «Международный день родного языка». Украинский признан одним из самых красивых и мелодичных языков мира. Если верить лингвистам, в этом смысле он даже опередил французский и итальянский.

Кроме того, у украинского языка древняя и интересная история, и даже мы, носители языка, не все знаем о нем. Чего же мы не знаем об украинском языке?

10 фактов про украинский язык

По данным Национальной академии наук Украины, литературный украинский язык насчитывает около 256 тысяч слов. Существительные в украинском языке имеют семь падежей, в отличие от других восточнославянских языков, которые не имеют звательного падежа. Эту форму в украинском языке используют при обращении. Кроме того, в украинском языке есть три формы будущего времени: простая, сложная и сложенная. В украинском языке очень много синонимов. «Чемпионом» по количеству синонимов среди других украинских слов является слово «бить», оно имеет 45 синонимов. На втором месте — слово «метель», у которого имеется 40 похожих по смыслу слов. Самой употребительной буквой в украинском языке является буква «п», а наименее употребительной стала буква «ф». С нее начинается наибольшее количество заимствованных слов. Основателем литературного украинского языка считают Ивана Котляревского — именно после опубликования его сатирической поэмы «Энеида» украинский язык официально признали литературным. Первый украинский «Букварь» был издан в 1574 году во Львове Иваном Федоровым. Обнаружили этот раритет только в 1927 году в Риме. Сейчас он хранится в библиотеке Гарвардского университета. Украинский язык официально признан региональным в нескольких административных округах шести стран мира: Румынии, Молдовы, Словакии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины. В 1619 году украинский шляхтич, писатель и церковный деятель Мелетий Смотрицкий систематизировал церковнославянский язык и создал «Грамматику славянскую», куда вошло очень много украинских слов. Украинский язык — один из самых богатых языков в мире на уменьшительно-ласкательные названия. Даже слово «враги» в украинском языке имеет такую форму. Например, в Государственном Гимне есть строки: «…сгинуть наші вороженьки, як роса на сонці». Первое официальное украинское правописание было утверждено на собрании Украинской академии наук 17 мая 1919 года.

Украинские названия месяцев остались древнеславянскими

Сегодня мы используем названия месяцев из древнеславянского календаря, которым пользовались наши далекие предки. В их календаре месяцы имели «говорящие» названия и были весьма образными:

січень — в это время рубили лес на дрова;

лютий — начинались лютые морозы;

березень — появлялись почки на березах;

квітень — начинали цвести деревья;

травень — вырастала и зеленела трава;

червень — краснели ранние ягоды и плоды;

липень — зацветали липы;

серпень — начиналось время жатвы, при которой использовали серп;

вересень — выпускал цветы вереск;

жовтень — желтели листья на деревьях;

листопад — растения сбрасывали листву.

грудень — на дорогах намерзали груды льда, появлялись сугробы.

Тренд перехода на украинский после начала войны

После полномасштабного вторжения российских войск использование украинского языка в нашей стране кардинально изменилось.

По результатам опроса, который проводил Киевский международный институт социологии, украинцы чаще стали разговаривать на родном языке дома, на работе, в учебных заведениях и даже информацию в интернете предпочитают получать на родном языке.

Также стало увеличиваться количество украиноговорящих людей в восточных и южных регионах нашей страны, которые раньше традиционно считались русскоязычными.

Правда, это вовсе не означает, что вся страна поголовно перешла на украинский язык. Есть много людей, которые одинаково часто используют два языка — как в быту, так и на работе, однако при этом планируют полностью перейти на государственный язык во всех сферах жизни.

Мировой тренд на украинские язык и культуру после начала войны

Сегодня на украинском языке говорят около 45 миллионов человек во всем мире, и число тех, кто хотел бы выучить украинский язык, стремительно увеличивается. Такой интерес к украинскому языку появился и продолжает расти после полномасштабного вторжения российской армии, а мужество наших защитников только усиливает популярность Украины в мире.

Многие жители других стран, которые раньше почти ничего не знали о нашей стране, стали интересоваться украинской культурой и традициями, изучать украинский язык. Таким образом они выражают солидарность с народом Украины.

В прошлом году, уже через месяц после начала полномасштабной войны, украинский язык стал одним из самых популярных языков на земле – желание изучать его изъявили более миллиона человек. Разговаривать по-украински хотят даже в тех странах, которые находятся далеко от Европы – в Аргентине, Японии и Вьетнаме.

Однако больше всего изучением нашего государственного языка интересуются в США, Польше, а также Великобритании. Так что можно смело сказать, что язык нашей страны сегодня находится в числе самых «крутых» трендов мира.

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