Ключевые моменты:

В 2025 году Одесчина снова оказалась в числе лидеров по количеству языковых нарушений – вместе с Киевом, Харьковской и Днепропетровской областями;

Чаще всего нарушения касаются отсутствия украинского языка в онлайн-интерфейсах (36%), обслуживании (26%) и на вывесках (22%);

С начала года провели 656 проверок, по результатам которых составлено 388 протоколов и вынесено 136 предупреждений;

Количество обращений к Уполномоченному выросло на 348 по сравнению с прошлым годом – всего 1410 жалоб за полгода;

Одесская область традиционно занимает высокие позиции в рейтинге жалоб – в 2024 году она была второй после Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по защите государственного языка.

Согласно опубликованным данным, секретариат провел 656 проверок по всей Украине с начала года. Из них 549 – новые, а еще 107 тянулись из прошлого. Больше всего нарушений зафиксировали в Киеве, Харьковской, Днепропетровской и – традиционно – Одесской областях.

Статья по теме: Шесть лет мовному закону: какой путь прошел украинский язык за это время

Наибольшее количество нарушений было выявлено в онлайн-интерфейсах без украинской версии (36% от общего числа), в сфере обслуживания (26%) и в надписях, объявлениях и вывесках (22%).

В результате составлено 388 протоколов об админнарушениях и вынесено 136 предупреждений субъектам предпринимательской деятельности (за обслуживание потребителей на русском).

В первом полугодии к Уполномоченному по защите языка поступило 1410 обращений, что на 348 больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, в 2024 году Одесская область заняла второе место среди регионов Украины по количеству жалоб, поданных к уполномоченному по защите языка. А лидером по этому показателю тогда стал Киев.

Вы также можете узнать: Притесняют ли в Одессе за русский язык? (опрос).