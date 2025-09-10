Ключевые моменты:

В ночь на 10 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты.

Основными целями стали западные регионы, где взрывы слышали во Львове, Луцке, Ивано-Франковской области, Виннице и других городах.

Несколько дронов залетели в Польшу, где их впервые сбили, а работу аэропортов Варшавы, Люблина и Жешува временно приостановили.

Это стало крупнейшей атакой за последние четыре месяца, последствия уточняются.

С вечера, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

Взрывы фиксировались во Львове, Луцке, Бурштыне, Ивано-Франковской области, Виннице и других городах.

Около 10 российских беспилотников залетела в Польшу, где в временно закрыты аэропорты Варшавы, Люблина и Жешува.

Польские вооруженные силы совместно с НАТО подняли боевую авиацию, включая истребители, в том числе F-35, а также активировали системы ПВО и радиолокации на высший уровень готовности.

По данным военных, несколько дронов было сбито. Точное количество не уточняется, но оценивается как многократное нарушение воздушного пространства.

Кроме того, РФ запустила крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС и морских носителей, которые достигли воздушное пространство Украины под утро. Баллистические ракеты атаковали города Полтавской и Сумской областей.

Мониторинговые каналы заявили, что это была самая массированная ракетная атака по территории Украины за 4 месяца». Последствия удара уточняются, официальной информации о масштабах разрушений и жертвах пока нет.