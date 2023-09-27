Почему по Измаилу и Рени часто “прилетает” — мнение эксперта

Для атак Измаила и Рени россияне использовали воздушное пространство Румынии как прикрытие.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, долгое время россияне для атак на Измаильский район использовали воздушное пространство Румынии как прикрытие от украинского ПВО.

“Мы не имели права вести огонь по объектам, находящимся в воздушном пространстве другой страны. Они пользовались этим для того, чтобы безопаснее проходить к объектам уничтожения в Измаильском и Ренийском районе. Кстати, такая же тактика использовалась россиянами для улучшения эффективности использования крылатых ракет «Калибр». Тогда они использовали воздушное пространство Молдовы, чтобы в нем более безопасно добиваться целей в центральных или западных областях Украины”, – считает эксперт.

Юг защищен меньше, чем Одесса и близлежащие районы, признает Коваленко. Впрочем, сейчас по данным эксперты Румыния стягивает к украинским границам больше военных, возможно для уничтожения российских дронов.

Цели россиян на юге Одесской области

После того, как 17 июля россия вышла из зернового соглашения, российские войска начали практически ежедневно обстреливать Одесскую область, уничтожая портовую инфраструктуру, которую использовали во время зернового соглашения.

В результате атак по Одесской области пострадали объекты портовой и промышленной инфраструктуры Дуная. Повреждения и разрушения получили элеваторы, зерновые ангары, производственные, складские и административные помещения. Под удар также попало здание «Морвокзала» в Измаиле.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что после российских атак на на портовую инфраструктуру юга Одесщины, Румыния усилит контроль границ НАТО.

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