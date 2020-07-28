Аскольд, Владимир или апостол Андрей: кто крестил Киевскую Русь?

Сегодня, 28 июля, мы отмечаем Крещение Руси. Эта дата выбрана не случайно, так как 28 июля – день памяти святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Киевской Руси. Однако многие историки оспаривают эту дату и считают, что христианство в нашей стране появилось задолго до князя Владимира. Во всяком случае православие на киевских землях длительное время мирно уживалось с язычеством.

«Установление креста» апостолом Андреем

Апостол Андрей считается первым человеком, который предсказал принятие Киевской Русью христианства. О его путешествии по славянским землям летописец Нестор рассказывает в самом начале «Повести временных лет». Апостол Андрей был первым учеником Христа, и после вознесения Иисуса отправился проповедовать христианство в другие страны. Он путешествовал по берегам Черного моря, а затем поднялся в земли будущей Киевской Руси.

Однажды на берегу Днепра, как раз в том месте, где позднее возник Киев, апостол воткнул в землю крест и сказал, что на этом месте вырастет большой город со множеством храмов: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей».

Кстати, на языке древнерусских книжников выражение «установить крест» означало также совершение крещения над людьми.

Аскольдово крещение отмечали до революции

Согласно другой версии, первое крещение в Киевской Руси состоялось при легендарном князе Аскольде. Летопись рассказывает, что в 860 году языческий князь Аскольд отправился в поход на Константинополь и его войско окружило столицу христианской Византии. Но константинопольский патриарх Фотий совершил молебен в церкви, после которого в море поднялась буря. Сильный ветер разметал и потопил корабли язычников-славян. Это чудо настолько поразило Аскольда, что он решил принять христианство. Здесь же, в Византии, он и крестился под именем Николая. Так же поступили и его дружинники.

Как свидетельствуют летописи, патриарх Фотий говорил после крещения: «Так возгорелись они ревностью и любовью к вере, что приняли к себе епископа и пастыря и с большим усердием и вниманием исполняют христианские обряды».

Вплоть до революций 1917 года существовала традиция отмечать память Аскольдового крещения Руси, а оно, напомним, состоялось за 128 лет до крещения Владимира.

Ольга стала первой женщиной-христианкой

Княгиня Ольга проявляла большой интерес к христианству – она изучала книги, а храмы и службы поражали ее воображение. В 955 году Ольга приняла решение креститься и отправилась в Константинополь. По легенде, ее крестным отцом стал сам император Константин VII Багрянородный. После крещения княгиня приняла христианское имя Елена, хотя в истории по-прежнему известна как княгиня Ольга.

В Киев княгиня вернулась с иконами и церковными книгами, и за время своего правления построила десятки храмов. Она даже предложила принять христианство своему сыну Святославу, однако он только посмеялся над ней. Зато его дружинники с опаской и неприязнью отнеслись к новой религии. Они всячески старались убедить Святослава в том, что христианство ослабит государство, а поддержит только язычество. Дружинники победили, и Ольге так и не удалось сделать Киевскую Русь полностью христианской. Княгиня заперлась в Киеве и стала воспитывать в православии внуков, но так и не решилась их крестить, опасаясь гнева сына.

Крещение Владимира: традиционная версия

Решение князя Владимира принять христианство было связано с желанием сохранить связи, установившиеся с Византией, которая в то время находилась в зените могущества. Существует легенда, согласно которой Владимир никак не мог выбрать, на какой религии остановиться. Ислам не понравился ему запретом на вино, католицизм смутил строгим постом, а иудаизм оттолкнул тем, что у иудеев не было даже своей земли. Когда же византиец рассказал русскому князю о библейской истории и православной вере, Владимир отправился в Константинополь.

Князь никак не мог принять окончательное решение, но на него повлияла красота церковных служб и великолепие византийских храмов. После посещения константинопольских церквей бояре в восхищении сказали: «Не ведали, где мы есть – на небе или на земле». После этого Владимир сделал выбор в пользу христианства по греческому обряду, и в 988 году состоялось крещение Руси. Однако в византийской литературе об этом событии практически ничего не сказано, так как по представлениям греков, обращение Руси в христианскую религию произошло на сто лет раньше – еще при Аскольде.

Интересные факты

Существует легенда о том, что крещению Руси предшествовало событие, которое укрепило веру князя Владимира. Перед крещением киевский правитель сильно заболел и внезапно ослеп, но после таинства крещения к нему сразу вернулось зрение.

До крещения на землях Киевской Руси было распространено многоженство. Как правило, представители знати имели от двух до четырех жен. У князя Владимира было пять жен. Сразу же после крещения он отказался от привычной в язычестве полигамии и женился на византийской царевне Анне.

Фото: 24 канал