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В Одесской области за 200 миллионов отремонтируют пункты пропуска на границе с Молдовой

В Одесской области за 200 миллионов отремонтируют пункты пропуска на границе с Молдовой

Для улучшения транспортного сообщения с союзными странами в Одесской области объявили тендеры на ремонт или реконструкцию девяти пунктов пропуска на сумму почти 210 млн грн.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

“Это позволит более комплексно планировать и реализовывать проекты по улучшению логистики с союзными странами. Обеспечить качественные транспортные коридоры, сократить время доставок и ожидания на контрольно-пропускных пунктах очень важно для воюющей страны”, — сообщили в ведомстве.

Как отметили в службе восстановления, эти 9 пунктов пропуска через государственную границу с Республикой Молдова по решению Кабмина переданы под управление ведомства от Государственной таможенной службой.

Перед объявлением тендеров провели открытые рыночные консультации, в которых приняли участие около 20 компаний.

В настоящее время проходит рассмотрение представленных предложений. Конечный срок подачи предложений – 9 октября.

Отметим, в ходе войны доля автомобильных перевозок импорта и экспорта Украины выросла в разы. До полномасштабной войны 65% экспорта обеспечивалось через порты, сейчас же наоборот – транспортируется именно по автодорогам.

Напомним, в результате вчерашнего обстрела по Одесской области временно закрыт пункт пропуска Орловка — Исакча между Украиной и Румынией. Транспорт пускают в объезд.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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