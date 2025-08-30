От безнаказанности – к созданию антикоррупционных органов

За последнее десятилетие Украина прошла путь от коррупционной безнаказанности к созданию целой системы специализированных органов – это Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Высший антикоррупционный суд. Формально это должно гарантировать прозрачность и справедливость. Но работает ли эта система так, как задумывалось? Действительно ли мы видим независимость и профессиональность или только новую бюрократию, которая учится выживать в условиях политического давления? Такие непростые темы стали предметом обсуждения участниками дискуссионной панели «Коррупция в Украине: вызовы, решения и роль антикоррупционных органов», инициированной одесским центром ОО «Захист держави». На встрече присутствовали представители антикоррупционных органов, юристы, правозащитники, политологи, члены общественных организаций.

Государство и гражданское общество: оппоненты или партнеры?

– В истории человечества традиция дарообмена была всегда, – начал дискуссию политолог и член ОО «Захист держави» Михаил Шабанов. – То есть признаки коррупции есть в любой стране. Вопрос в том, как демократическое общество может этому противостоять? На мой взгляд, за последние 10 лет в Украине произошли кардинальные изменения. Даже на бытовом уровне. Вспомните вечные подарки и цветы учителям на 1 сентября и другие праздники. Война нивелировала все эти многолетние традиции. И это хорошо. Но система осталась. Коррупция как червоточина в яблоке разрушает его изнутри. И если этому не противостоять, может умереть все дерево.

Однако когда мы говорим о причинах коррупции, важно видеть не только культурные или исторические традиции (или сложившиеся в нашем обществе на бытовом уровне), но и социально-экономические условия, в которых живет это общество.

Денис Яковлев, доктор политических наук, декан факультета политологии НУ ОЮА:

– Главная причина коррупции – это бедность большей части населения. И нам нужно, прежде всего, думать, как стать состоятельной страной с богатыми людьми. Посмотрите на страны, которые активно помогают нам сейчас в борьбе с коррупцией. Это наиболее влиятельные страны Западной Европы и Северной Америки. В этих странах начался масштабный процесс модернизации – в социологии и политологии именно так называют переход к состоятельному и технологически развитому обществу. Эти страны стремились как можно быстрее внедрять новейшие технологии, создавать компании, формировать рыночную экономику. Общество богатеет, появляются понятные правила игры, а суды становятся залогом справедливости и предсказуемости решений. Когда суд принимает решение беспристрастно, коррупция отходит на второй план.

Следовательно, важнейшей задачей Украины является обеспечение безопасности и построение такой экономики и судебной системы, которые не позволят стране оставаться бедной.

Конституция и роль избирателя

А вот по мнению бывшего прокурора и главного специалиста отдела по предотвращению коррупции ОГС Александра Черного, граждане могут противостоять коррупции из-за избирательных механизмов.

– Каждый гражданин по Конституции является носителем верховной власти в государстве. Избиратель влияет на государственные органы, в частности на законодательную власть, а от нее в значительной степени зависит эффективность работы антикоррупционных органов, – подчеркнул специалист. – Именно законодательная власть определяет, какими они будут. Речь идет не о формальных программах или отчетности на бумаге, а о реальных инструментах влияния. Антикоррупционные органы должны получить такие полномочия, чтобы не просто проверять декларации, а реально действовать и не быть проигнорированными правоохранительной системой.

– Проблема в том, что даже самые сильные институты не могут преодолеть коррупцию без общественной поддержки и реального диалога с общественным сектором, – продолжает член ОО «Защита Государства» Михаил Шабанов. – Общественные организации, занимающиеся мониторингом и расследованием, все чаще указывают на слабые места государственных органов – от затягивания дел до избирательности правосудия. Это создает пространство для критики, но одновременно и для сотрудничества: государство и гражданское общество могут либо оставаться оппонентами, либо выстроить новый формат партнерства в борьбе с коррупцией.

Опрос: где украинцы видят самую большую коррупцию

Институт социальных исследований и прогнозов «Янус» недавно провел опрос 2 тысяч респондентов на тему «Что больше всего влияет на ситуацию в Украине». Выводы ошеломляют.

Украинцы чаще считают, что самый высокий уровень коррупции именно на государственном уровне, потому что именно там сосредоточены ключевые ресурсы, властные полномочия и контроль над распределением бюджета. Именно политики и чиновники принимают законы, формируют «правила игры» для всей страны и влияют на работу силовых структур, судов и антикоррупционных органов. Когда общество видит непрозрачные назначения, злоупотребления властью, коррупционные скандалы в верхах и безнаказанность для влиятельных чиновников, это создает убеждение, что коррупция укоренилась, прежде всего, в верхушке государственной системы, а уже оттуда распространяется вниз.

Судебная система: изменения и проблемы

Отдельной темой дискуссии была ситуация с коррупцией в судебной системе Украины.

– Если говорить о судах, то они действительно изменились за время реформирования, – утверждает адвокат по уголовному праву Евгений Иванченко. – Прежде существовала серьезная проблема: судам давали указания, и они выполнялись независимо от законов или Конституции. Внешне все выглядело законно, особенно для тех, кто не был юристом или адвокатом, но если копнуть глубже, было очевидно, что на определенные вещи просто закрывали глаза. Это кардинально влияло на ситуацию. Современные суды очень отличаются от тех в лучшую сторону. Но говорить об их совершенстве еще точно рано. Система выстраивалась десятилетиями, и сломать ее в один момент невозможно. Когда новые люди приходят в систему, они либо подстраиваются под ее правила, либо система их отталкивает.

Молодежь против коррупции

ОО «Захист держави» тесно сотрудничает с молодыми активистами, ведь именно им придется бороться с коррупцией после войны. Среди спикеров председатель ОО «Молодежный совет Одесской области» Ирина Монастырук. Общественница уверена, что именно новое поколение может попробовать если не справиться с коррупцией, то хотя бы минимизировать ее влияние на общество. «Да, во время войны сделать это сложнее, но начинать следует уже сейчас. Так называемые «митинги на картоне» против закона, угрожающего независимости НАБУ и САП. Сегодня мы ярко продемонстрировали, что общественность оказывает влияние на власть. СМИ оказывают влияние на власть, активная и неравнодушная молодежь оказывает влияние на власть».

По мнению спикеров, примером удачной борьбы с коррупцией может служить Дания. Ведь это та страна, которая способна демонстрировать реальную борьбу с коррупцией.

– Успех Дании в борьбе с коррупцией базируется на сочетании сильной государственной системы прозрачности и активного общественного контроля, – рассказывает Ирина. – Хотя уровень коррупции там низкий, именно общественные организации играют роль «сторожевых псов» демократии: они не позволяют властям расслабиться, формируют культуру нетерпимости к злоупотреблениям и развивают институты доверия.

Дискуссия, организованная ОО «Захист держави», засвидетельствовала: общественный запрос на справедливость и прозрачность в нашем государстве остается очень высоким. Несмотря на создание ряда специализированных институтов, ключевым вызовом является не только наделение их реальными полномочиями, но и формирование политической воли для их эффективного функционирования. Участники дискуссии сошлись во мнении, что борьба с коррупцией невозможна без сочетания усилий государства и гражданского общества, независимого правосудия и качественного контроля со стороны избирателей. У Украины уже есть определенные достижения, однако путь к действительно прозрачной системе – длительный и нуждается в последовательности, настойчивости и широкой поддержке граждан. Именно от этого зависит не только успех антикоррупционной политики, но доверие к власти и будущее государства.