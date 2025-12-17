Ключевые моменты:

Турецкие F-16 сбили неуправляемый беспилотник над Черным морем у границы Турции 15 декабря.

Дрон приближался к воздушному пространству страны.

Турция демонстрирует жесткую и последовательную политику по поводу нарушений воздушного и морского пространства.

Приближался к воздушному пространству Турции

Турецкие истребители F-16 сбили беспилотник, приближавшийся к воздушному пространству страны в понедельник, 15 декабря, над акваторией Черного моря.

Кстати, в подобных ситуациях воздушное пространство и территориальное море рассматриваются как неприкосновенная зона. Соответственно, любое несанкционированное вторжение туда не оставляет возможности для других вариантов реагирования.

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, все обстоятельства инцидента с беспилотником еще не установлены, однако Турция последовательно и жестко относится к защите своих границ, как наземных, так и воздушных.

К слову, воздушное пространство является такой же суверенной территорией, как и суша, поэтому посторонним объектам там «нечего делать». Плетенчук подчеркнул, что в суверенную зону Турции входит и 12-мильная морская полоса, которая по международным нормам приравнивается к ее территории на суше.

Напомним, морские порты Одесщины под постоянной угрозой, ведь только в ноябре произошло 29 атак. Отмечается значительное увеличение атак беспилотниками.

