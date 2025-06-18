В мероприятии приняли участие представители ветеранских организаций, реабилитационных центров, бизнес-сообществ, ученые. По данным социологических исследований, около 70% защитников после войны хотели бы иметь собственное дело. Но начинать его решаются единицы. И даже устроиться на предварительную работу после фронта многим сложно, говорят защитники.

Об откровенном разговоре между участниками круглого стола «Роль и перспективы ветеранов в украинском обществе. Тактика диалога» мы писали раньше. Читайте здесь

Ветераны хотят работать – но сталкиваются с недоверием

– У гражданского общества много предубеждений относительно ветеранов, – объясняет Елена Пидопригора, директор международного БФ Борд «Вместе сильнее». – Кто-то считает их агрессивными, кто-то, что они за годы войны потеряли профессиональные навыки. Но наши защитники, как никто, умеют действовать в условиях кризиса, держать удар! Это же уникальное достояние для современного бизнеса.

О преимуществах ветеранов в бизнесе говорит и глава БФ «Фонд Терентьева» Роман Терентьев.

– Война хорошо учит преодолевать любые препятствия, решать проблемы. Побывавшие на фронте хорошо понимают, что такое работать в команде и что такое ответственность. Потому что это вопрос выживания. В бизнесе то же самое.

Опыт войны – преимущество для бизнеса

Но есть требования и к самим ветеранам. Под лежачий камень вода не течет, говорят в народе. Надо действовать, а не ждать.

– Я считаю, что ребятам не следует ожидать, что кто-то придет и решит все вопросы, – продолжает Роман Терентьев. – Надо самим обращаться в организации, фонды, что-то делать, объединяться, выходить со своими предложениями. Да, у нас существует большая пропасть между обществом и ветеранами. Их не слышат, не понимают. Особенно в маленьких громадах. Но вместе мы сможем преодолеть эту пропасть.

«Надежный тыл»: новая платформа помощи ветеранам в Одессе

Именно для того, чтобы объединить усилия всех заинтересованных сторон, одесская ячейка ОО «Защита Государства» анонсировала запуск новой платформы «Надежный тыл». Она призвана стать центром поддержки военных, ветеранов, их семей и внутренне перемещенных лиц. Идею названия предложил ветеран и партнер организации и глава БО «Это важно» Денис Жарков.

– Мы хотим в рамках этой платформы сосредоточиться на трех главных направлениях помощи, – говорит руководитель одесской организации ОО «Защита Государства» Алексей Земляной. Во-первых, это юридическая помощь: индивидуальные консультации, в частности по социальному обеспечению, льготам и вопросам, связанным со службой защитников. А также наработка изменений к законодательству. Во-вторых, речь идет о физической и психологической реабилитации ветеранов и их семей в партнерстве с медицинскими учреждениями и общественными инициативами, в частности Центром реабилитации матери и ребенка. И третье – создание бизнес-инкубаторов для ветеранов. С обучением, менторской поддержкой, доступом к микрогрантам на запуск собственного дела и трудоустройство.

Как помогать ветеранам правильно: опыт общественных организаций

Сегодня многие специалисты сходятся во мнении, что государство не может справиться со всеми возникающими проблемами во взаимоотношениях ветеранов и громад. Даже несмотря на внедренные программы поддержки и льготы. Ибо их реализация вызывает много нареканий. Потому на помощь и приходят общественные организации. Но и здесь иногда возникают недоразумения.

– На мой взгляд, отношения общества и ветеранов должны строиться на партнерских началах, на равных, – рассказывает Елена Пидопригора, директор международного БФ Борд «Вместе сильнее». – Не надо суперопеки или героизации, это напрягает возвращающихся с войны защитников. Хотите помочь – сначала спросите ветерана, нужна ли ему ваша помощь. Во-вторых, не должно происходить ничего для ветеранов без самих ветеранов. Чтобы гражданские не придумывали лишнего. А главное – нашим защитникам нужно уважение и благодарность. И я говорю о человечности, а не о показухе.

Не надо человеку «причинять добро» по своему усмотрению, предупреждают защитники и бизнесмены. Надо сделать так, чтобы желание изменить свою жизнь к лучшему появилось у него самого. И здесь немаловажную роль играет окружение, семья.

– Человек должен войти в социум, как домой, – рассказывает Наталья Одарий-Захарьева, генеральный директор Украинского медицинского Центра реабилитации матери и ребенка. – Почувствовать себя защищенным и нужным. Но, по нашему опыту, в реабилитации сегодня нуждаются не только сами ветераны, а вся семья. И дети, и старики должны чувствовать себя защищенными. Тогда случаев домашнего насилия станет меньше. И будет кому строить будущее.

Реабилитация должна начинаться с семьи

Результаты недоразумений в семьях специалисты реабилитационного центра наблюдают своими глазами почти каждый день. Потому и планируют начать у себя именно семейную реабилитацию. Ибо считают ее более эффективной.

Почти все, кто находится в Украине, ежедневно слышит воздушные тревоги, работает под угрозой для жизни, нуждаются в профессиональной помощи, считают психологи. Ибо мы даже не понимаем, какому стрессу постоянно подвергаемся.

– Тревожность, апатичность, состояние паники и хаоса, – вот что я наблюдаю сейчас у многих людей вокруг, – рассказывает психолог Мария Елесина. – И это естественная реакция на ненормальные условия существования. И наша психика начинает приспосабливаться. Кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то погружается с головой в работу, – все это адаптационные механизмы. Конечно, трудно существовать в мире, в котором не можешь ничего планировать, который постоянно меняется. Но когда рядом есть человек, понимающий тебя, становится легче. А еще одесситов во все времена спасало чувство юмора.

По словам политолога Михаила Шабанова, не следует считать, что общество не воспринимает или отталкивает ветеранов. Это не так. Определенным маркером может быть отношение к ним молодого поколения украинцев, в частности одесситов. Сегодня молодежь активно поддерживает общественные инициативы относительно военных, ветеранов уважают и помогают им. И это вселяет надежду.