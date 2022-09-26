Одесский трамвай «Север – Юг»: где прибыло, а где убыло?

Несмотря на войну, долгожданный трамвай «Север – Юг» городские власти все же запустили. Впервые в Одессе появился магистральный трамвайный маршрут, связывающий крупнейшие спальные районы города и его исторический центр.

Долгожданный трамвайный маршрут

Доехать без пересадок с поселка Котовского до Старосенной площади на трамвае №7 одесситы получили возможность еще в конце июля. А спустя полтора месяца маршрут продлили, как и было обещано, до 11-й станции Люстдорфской дороги, улицы Архитекторской.

От кольца на 11-й станции Люстдорфской дороги трамвай «Север – Юг» следует по улице Архитекторской, Люстдорфской дороге, улице Водопроводной, Старосенной площади, улицам Новощепной Ряд, Преображенской, Софиевской, спуску Маринеско, улице Черноморского казачества, Николаевской дороге, проспекту Добровольского до конечной «улица Паустовского». Соединяя между собой два крупнейших спальных района Одессы – поселки Таирова и Котовского, он проходит по краю жилмассива «Черемушки», через исторический центр города, Пересыпь и Лузановку.

…Но есть и неудобства

Маршрут «Север – Юг», казалось бы, безусловно, удобен и выгоден. Вместе с тем его запуск стал причиной некоторых неудобств – надеемся временных – для пассажиров, следующих в Люстдорф. Ранее курсировавший от Старосенной площади в этом направлении трамвай №3 сейчас пока что не работает.

Закрыли этот маршрут, опасаясь излишнего дублирования трамвайного движения по Люстдорфской дороге и улице Водопроводной. Да и лишних вагонов нет. Трамваи, обслуживавшие маршрут №3, перебросили на «Север – Юг». Ранее же предполагалось, что город получит 12 новых вагонов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития. Но из-за войны контракт на их поставку так и не был подписан.

Не хватает и водителей – даже для трамвайного парка, имеющегося на сегодняшний день.

Вместе с тем трамвай №27 продолжает курсировать от Старосенной площади через Люстдорф до Рыбного порта. Работают на маршруте 6-7 вагонов.

После изучения пассажиропотока в направлении Люстдорфа городские власти обещают сделать некоторые изменения в схеме трамвайного движения. Специалисты предлагают запустить маршрут «Люстдорф – улица Пастера», где должны работать 6-8 вагонов. А также – «подвозной» короткий маршрут №29 от 11-й станции Люстдорфской дороги до Рыбпорта либо Люстдорфа. Но для этого следует ввести билеты с правом на одну пересадку либо – действующие, к примеру, один-полтора часа с возможностью любых пересадок.

Цифры и факты

Длина продолженного маршрута в одну сторону составляет 29 километров. На сегодняшний день он – самый длинный в Украине. А в Европе по протяженности занимает втрое место – после бельгийского «берегового трамвая», длина маршрута которого составляет 67 километров.

На маршруте в одном направлении 63 остановки.

Из конца в конец можно добраться за два часа и две минуты.

В будние дни на маршруте курсирует 40 вагонов.

Интервал движения – 5-6 минут.

Четыре трамвая, обслуживающие «Север – Юг», – трехсекционные.

На пути к скоростному маршруту

Изначально маршрут «Север – Юг» задумывался как скоростной. Но с аналогом «наземного метро», мягко говоря, не очень получилось. И сегодня, чтобы придать маршруту некоторое ускорение, необходимо решить немало проблем.

Среди них – регулируемые перекрестки в районе «Молодой гвардии», 7-й Пересыпской, 1-й станции Люстдорфской дороги и площади Толбухина. Здесь необходим режим приоритета трамвая. На светофорах он должен включаться дистанционно автоматически либо водителем вручную. Это поможет сэкономить по две-три минуты времени в дороге на каждой из таких точек. Предоставления приоритета трамваю также потребует сложная организация движения под Пересыпским мостом.

Еще одно проблемное место – спуск Маринеско. Здесь безопасность движения трамваев, направляющихся вниз, требует ограничения количества вагонов: не более одного на уклоне, включая остановку перед перекрестком. При небольшом интервале движения это иногда вызывает настоящие трамвайные заторы на улице Софиевской.

Возникают сложности и во время движения маршрута по улице Преображенской – из-за автомобилей, припаркованных на крайних полосах проезжей части. В результате весь поток машин вынужден двигаться только по одной полосе – вместе с трамваем.

Решение этих проблемных вопросов, убеждены специалисты, позволит сократить общее время в дороге на маршруте «Север – Юг» приблизительно на 10-15 минут. Еще порядка 10 минут экономии могут дать запрет парковки автомобилей на проезжей части улиц Преображенской и Софиевской, а также – выделение на этом участке трамвайных путей.

Кстати, напомним: 24 сентября одесскому трамваю исполнилось 112 лет.

Читайте также: