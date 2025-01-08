Новости Одессы и Одесской области

В Одессе парульные полицейские не дали женщине совершить непоправимое

В Одессе парульные полицейские не дали женщине совершить непоправимое

Одесские патрульные полицейские спасли женщину, которая намеревалась лишить себя жизни, прыгнув с моста.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, днем 7 января в полицию обратились одесситы – они сообщили, что, проезжая один из мостов, увидели женщину, которая пыталась покончить с собой.

Прибывшие на указанное место патрульные инспекторы увидели, что женщина была взволнована и постоянно повторяла, что жизнь не имеет смысла.

По теме: В Одесском районе трагически погиб 16-летний подросток

Тем не менее, патрульным удалось пообщаться с ней, найти нужные слова и увести женщину в безопасное место.

Позже на место прибыли медики и сожитель женщины, которым ее и передали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Вы также можете узнать: Суицидальное поведение: что важно знать, чтобы спасти жизнь близких.

Фото иллюстративное

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua