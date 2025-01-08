В Одессе парульные полицейские не дали женщине совершить непоправимое

Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области, днем 7 января в полицию обратились одесситы – они сообщили, что, проезжая один из мостов, увидели женщину, которая пыталась покончить с собой.

Прибывшие на указанное место патрульные инспекторы увидели, что женщина была взволнована и постоянно повторяла, что жизнь не имеет смысла.

Тем не менее, патрульным удалось пообщаться с ней, найти нужные слова и увести женщину в безопасное место.

Позже на место прибыли медики и сожитель женщины, которым ее и передали. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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