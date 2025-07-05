На автодорогах Одесской области введен тепловой режим

Ключевые моменты:

В Одесской области ограничили движение фур – названы условия;

На какой транспорт не распространяются ограничения.

Как сообщили в Патрульной полиции области, с целью сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн.

Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки и возле объектов дорожного сервиса.

Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, которые:

используются при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;

перевозят скоропортящиеся, антисанитарные, живые грузы, а также грузы повышенной опасности;

транспортируют военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны и прочее.

О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось ранее, в Одесской области завершен капитальный ремонт моста через канал Кофа, и продолжается ремонт дороги, соединяющей портовые города Измаил и Килию, которая имеет стратегическое значение для логистики юга региона.