На автодорогах Одесской области введен тепловой режим

Ключевые моменты:
- В Одесской области ограничили движение фур – названы условия;
- На какой транспорт не распространяются ограничения.
Как сообщили в Патрульной полиции области, с целью сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться при температурных показателях воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось свыше 7 тонн.
Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки и возле объектов дорожного сервиса.
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Ограничение движения не распространяется на транспортные средства, которые:
- используются при ликвидации стихийных явлений или чрезвычайных ситуаций;
- перевозят скоропортящиеся, антисанитарные, живые грузы, а также грузы повышенной опасности;
- транспортируют военные грузы, товары двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны и прочее.
О снятии ограничения будет сообщено дополнительно.
Как сообщалось ранее, в Одесской области завершен капитальный ремонт моста через канал Кофа, и продолжается ремонт дороги, соединяющей портовые города Измаил и Килию, которая имеет стратегическое значение для логистики юга региона.