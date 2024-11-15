Одесский спуск Виталия Блажко: в ожидании очередного ремонта

Спуск Виталия Блажко (бывший Маринеско) находится в ожидании очередного ремонта. На платформе Prozorro уже появилась соответствующая информация. Пока ремонт не начался, мы прошлись по спуску в историческом центре города.
Тендер на строительство новой дренажной системы на спуске Виталия Блажко, как сообщала «Одесская жизнь» выиграла компания «Ростдорстрой». Цена вопроса — почти 38 млн грн.
Напомним, еще до войны спуск капитально ремонтировали. Потом оказалось: есть проблемы — проседают трамвайные рельсы (поэтому здесь курсирует только трамвай седьмого маршрута и только одинарные вагоны), появились трещины на проезжей части…
Подпорная стенка уже построена, поэтому на спуске необходимо обустроить дренажные системы, чтобы отвести воду. Договор о проведении работ заключило Управление капитального строительства Одесского городского совета.
Вот-вот мы должны стать свидетелями демонтажа трамвайных путей. Придется попрощаться с трамваем седьмого маршрута.
Трамваи пока что курсируют, авто и маршрутные такси ― тоже. Официально дату закрытия движения транспорта пока не объявляли.
Так сложилось: известный одесский спуск, плавно переходящий в улицу Софиевскую, обычно малолюден. А вот транспорт здесь курсирует достаточно активно.
Время не стоит на месте, и исторический спуск уже украсили (как кому, конечно) новостройки, выросшие на Приморской, строительство которых не прекращалось и во время войны. Поэтому если вы давно здесь не были, то многое можете и не узнать.
Кстати, на спуске сейчас ремонтируется и один из старых домов.
Как сегодня еще до очередного ремонта выглядит старый спуск ― смотрите на наших фото.
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