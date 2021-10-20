Такая петиция была опубликована в разделе электронных петиций на сайте главы государства.

Зачем Одессе метро

По мнению автора инициативы, Одесса все сильнее отстает от мировых туристических центров, притом что могла бы «стать такой, как Рим, Дубаи или Барселона». Между тем, вопросы инфраструктуры в городе не решаются. Так, «‎скоростной» трамвай даже не имеет отдельной выделенной линии из одного конца города в другой «вынужден будет стоять в пробках с остальным транспортом».

«В городе, где живет больше миллиона людей, до сих пор нет метро. А ведь оно действительно может спасти Одессу! Метро разгрузит город от пробок, создаст возможность быстро добраться из одного конца города в другой, решит проблему развязки в Аркадии, на Поселке Котовского и Таирова. Мы знаем, что метро – сложный и дорогостоящий проект. Поэтому идеальный вариант – постройка в Одессе наземного метро, которое легче и дешевле любого подземного проекта. Даже наземное метро в Одессе решит большую часть инфраструктурных проблем. Оно может стать началом грандиозного преобразования Одессы в мировой туристический центр – но для этого нужна поддержка государства»,

– сказано в петиции.

Отметим, что для того, чтобы данную петицию рассмотрел президент, она должна набрать не менее 25 тысяч голосов поддержки.

В настоящее время воззвание одессита поддержал всего 31 человек. До конца сбора подписей остается 91 день.

Тема метро в Одессе – не нова

Напомним, ранее дизайнер Тимофей Ануфриев разработал новую схему гипотетического одесского метро, добавив в нее бонусную морскую линию, которая является идеей морского трамвая по побережью Одессы, который курсировал бы от поселка Котовского к Морвокзалу.

Между тем, в мэрии Одессы не считают эти планы фантастикой. Так, уже в этом году вице-мэр Михаил Кучук заявлял, что проект строительства метрополитена в Одессе вполне осуществим.

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